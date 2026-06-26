- 26.06.2026, 09:58:32
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- OTS0047
Stadtklimatologe Simon Tschannett im Ö1-„Journal zu Gast“ am 27.6.
Wien (OTS) -
Der Stadtklimatologe Simon Tschannett ist am Samstag, den 27. Juni bei Thomas Wostal „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 Uhr auf Österreich 1.
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