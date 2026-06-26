  • 26.06.2026, 09:56:02
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Schilling/Grüne: „Mitten in der Hitzewelle bremst die Bundesregierung den Kampf gegen den Klimakiller Methan“

Während Menschen unter extremer Hitze leiden, will Österreich den Kampf gegen eines der klimaschädlichsten vom Menschen verursachten Treibhausgase um drei Jahre verzögern

Brüssel (OTS) - 

Beim heutigen Rat der EU-Energieminister:innen in Luxemburg fordert Staatssekretärin Elisabeth Zehetner gemeinsam mit 12 weiteren Mitgliedstaaten eine dreijährige Verschiebung der EU-Methanverordnung. Ausgerechnet während die Menschen in Europa und Österreich unter extremer Hitze leiden, stellt sich die österreichische Bundesregierung damit auf die Seite der Öl- und Gasindustrie und bremst eine der wirksamsten Maßnahmen zur Reduktion von Methanemissionen. Die EU-Methanverordnung wurde erst 2024 beschlossen. Methan ist nach Kohlenstoffdioxid das zweitwichtigste Treibhausgas und für 24 Prozent der Erderwärmung verantwortlich.

Die grüne Europaabgeordnete Lena Schilling kritisiert den Vorstoß scharf: „Die Menschen in Österreich spüren die Klimakrise längst am eigenen Körper. Kinder und Jugendliche sitzen in überhitzten Klassenzimmern und versuchen, sich irgendwie noch auf den Unterricht zu konzentrieren. Ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen fürchten jeden weiteren Hitzetag. Letzten Sommer starben laut AGES fast 450 Menschen in Österreich an Hitze. Für das Wochenende werden Temperaturen von bis zu 40 Grad erwartet. Und ausgerechnet jetzt will die Bundesregierung strengere Regeln gegen Methan um drei Jahre verzögern. Damit zeigt sie klar, wo ihre Prioritäten liegen: beim Schutz der Profite von Öl- und Gaskonzernen statt beim Schutz der Menschen. Mit diesem Vorstoß wird Österreich einmal mehr zur Klimabremse auf EU-Ebene.“

Rückfragen & Kontakt

Stefanie Wehlend

Pressesprecherin Lena Schilling

Telefon: +32499356375
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