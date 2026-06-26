Kindertag der Industrie 2026 begeistert für Naturwissenschaften und Technik

Wien (OTS) -

Beim diesjährigen „Kindertag der Industrie", der am 24. und 25. Juni im Wiener Haus der Industrie stattfand, waren erneut mehr als 1.000 Kinder mit Begeisterung dabei. Die Veranstaltung wurde von der Industriellenvereinigung (IV) gemeinsam mit Science Pool organisiert. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche frühzeitig für technische und naturwissenschaftliche Themen zu begeistern – ein entscheidender Beitrag zur Nachwuchsförderung in der Industrie.

Der „Kindertag der Industrie" hat sich als Plattform etabliert, um bei Kindern im Alter von 5 bis 14 Jahren Neugier für die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) zu wecken. In verschiedenen Junior-Labs und Workshops erforschten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer spannende Fragestellungen rund um Künstliche Intelligenz, Luftfahrt, Robotik und Naturwissenschaften.

Vielfältiges Programm: Von KI bis zur fliegenden Eierspeis

Das Programm 2026 bot eine breite Palette an Erlebnissen, bei denen Forschung und Industrie für Kinder greifbar wurden. Das AIT Austrian Institute of Technology zeigte im Workshop „AI for Making", wie Künstliche Intelligenz in der Praxis eingesetzt wird. Austrian Airlines gewährte mit „Flugzeuge und Technik" Einblicke in die faszinierende Welt der Luftfahrt. voestalpine High Performance Metals lud ins „DIGI-Das Robo-Lab" ein, während man bei der Energie AG Oberösterreich klimafreundliche Energie selbst erleben konnte. UNIQA, Wiener Stadtwerke und die OMV gaben einen Einblick in ihre unternehmenseigene Welt und Infineon Technologies Austria AG erklärte anschaulich, welche Sensoren ein Smart Car zum selbstständigen Fahren benötigt. Wie ein Medikament entsteht, lernten die Kids bei Boehringer Ingelheim und sie reisten viel: mit der ÖBB ins ZUGiversum, mit FACC in ein Abenteuer über den Wolken und mit Siemens in der Sphero Bolt Ralley.

Ein besonderes Highlight war die „Faszinierende Rallye der Naturwissenschaften" mit vier abwechslungsreichen Stationen, die sich speziell an die jüngere Altersgruppe von 5 bis 10 Jahren richtete: Passend zur laufenden FIFA Fußball-WM bauten die Kinder einen Mini-Wuzzler, experimentierten mit Trockeneis – und wagten sich an ein Highlight des Kindertags: Bei der „fliegenden Eierspeis“ galt es, rohe Eier mit verschiedenen Materialien und Flughilfen so zu präparieren, dass sie den Wurf von der Galerie in den großen Festsaal des Hauses der Industrie unbeschadet überstehen. Der hauseigene Rekord aus dem Vorjahr war das erklärte Ziel – für die teilnehmenden Kinder ein Riesenspaß.

Neumayer: MINT-Förderung als Standortinvestition

„Wir investieren heute in die Fachkräfte von morgen. Kinder, die früh erleben, wie faszinierend Naturwissenschaften und Technik sein können, sind die Ingenieurinnen, Forscherinnen und Unternehmer von übermorgen. Der Kindertag der Industrie zeigt eindrucksvoll, wie Wirtschaft und Bildung gemeinsam Begeisterung wecken können – und das ist kein Nice-to-have, sondern ein Gebot für die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Österreich“, so IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

Industrie hautnah erleben – mit starken Partnern

Ermöglicht wurde das vielfältige Programm durch das Engagement zahlreicher Unternehmen und Organisationen (in alphabetischer Reihenfolge): AIT Austrian Institute of Technology, Austrian Airlines AG, Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co, KG, Energie AG Oberösterreich, FACC, Infineon Technologies Austria AG, ÖBB, OMV AG, Siemens AG Österreich, UNIQA Insurance Group, voestalpine High Performance Metals und die Wiener Stadtwerke.

Fotos vom Kindertag der Industrie finden Sie HIER.