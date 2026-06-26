Mit der Schneebergbahn zum „Alpine Sunrise“ am Hochschneeberg

St. Pölten (OTS) -

Von 3. Juli bis 28. August 2026 bringt die Schneebergbahn ihre Fahrgäste jeden Freitag noch vor der Morgendämmerung zum „Alpine Sunrise“ auf den Hochschneeberg. Nach dem Sonnenaufgang mit Panorama-Fernblick wartet ein Bergfrühstück bei der Station Baumgartner auf die Frühaufsteher.

„Der Sonnenaufgang am Schneeberg ist ein außergewöhnliches Naturerlebnis mit einzigartiger Stimmung und fantastischem Panorama. Unsere traditionsreiche Zahnradbahn bietet unseren Familien und Landsleuten damit unvergessliche Erlebnisse in beeindruckender Kulisse und ein Stück gelebte Heimat. Mit einem Besuch der Kaiserin-Elisabeth-Gedächtniskirche, die heuer ihr 125-jähriges Bestehen feiert, sowie der Erkundung zahlreicher Wanderrouten sind ein eindrucksvoller, entschleunigter Start in den Tag garantiert“, informiert Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Bereits ab 4 Uhr morgens fahren die Gäste zum Bergbahnhof Hochschneeberg auf 1.800 Meter Seehöhe. Neben dem Sonnenaufgang wartet der einmalige Fernblick ins Wiener Becken bis in die Pannonische Tiefebene. „Das Alpine-Sunrise-Angebot inkludiert neben der Berg- und Talfahrt auch ein Bergfrühstück bei der Station Baumgartner, die wahlweise mit dem Zug oder auch mit einer Wanderung erreicht werden kann. Die Sonnenaufgangsfahrten sind übrigens auch in Form von Geschenkgutscheinen erhältlich“, ergänzen die NÖVOG Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl.

Tickets für die Alpine Sunrise-Fahrten der Schneebergbahn können bis spätestens einen Tag vor der Abfahrt im Tourismusportal in Puchberg am Schneeberg oder über den Webshop der Niederösterreich Bahnen unter www.schneebergbahn.at/alpine-sunrise-schneebergbahn erworben werden.

Am Sonntag, 12. Juli 2026, lädt die Pfarrgemeinde Puchberg anlässlich des 125-jährigen Bestehens der „Elisabeth-Kircherls“ zum Fest in einzigartiger Bergkulisse ein. Um 11 Uhr beginnt der Festgottesdienst im „Elisabeth-Kircherl“, das im Jahr 1901 als Gedenkkirche für Kaiserin Elisabeth errichtet wurde und heute als höchstgelegene Kirche der Erzdiözese Wien gilt. Das markante Wahrzeichen befindet sich in unmittelbarer Nähe der Bergstation der Schneebergbahn und prägt seit 125 Jahren das Bild des Hochschneebergs. Im Anschluss an die Messe erwartet die Besucher ein gemütlicher Frühschoppen mit musikalischer und kulinarischer Untermalung. Das Jubiläumsfest verbindet gelebte Tradition, Geschichte und Gemeinschaft an einem der schönsten Plätze Niederösterreichs. Die Pfarrgemeinde Puchberg freut sich auf zahlreiche Gäste, die gemeinsam dieses besondere Jubiläum feiern möchten. www.schneebergbahn.at/125-jahre-elisabeth-kircherl

Weitere Informationen: NÖVOG & Niederösterreich Bahnen, Stefanie Wegscheider, Tel.: 02742 360 990-1311, Mobil: 0676 566 24 53, E-Mail: [email protected]