Sima/Nikolai/Pipal-Leixner: Neue Radwege entlang der Linie 18 – Herzstück in der begrünten Meiereistraße fertiggestellt!

Wien (OTS) -

Mit dem neuen, komfortablen Zwei-Richtungs-Radweg auf der Meiereistraße ist nun das Herzstück einer knapp 4,4 Kilometer langen Radwegverbindung vom Landstraßer Gürtel durch St. Marx über den Donaukanal und durch den grünen Prater bis zur Donau baulich fertiggestellt worden. Die Stadt Wien hat den aktuell noch laufenden Ausbau der Straßenbahnlinie 18 genutzt, um entlang der neuen Strecke sichere, hochwertige und komfortable Radwege zu schaffen. Zahlreiche Synergieeffekte konnten genutzt werden. In den nächsten zwei Wochen erfolgen noch die Markierungsarbeiten.

„Mit unser großen Radoffensive bauen wir Wiens Radwege Jahr für Jahr aus – zu einem durchgängigen Netz, das den Namen auch verdient. Über 100 km neue Radinfrastruktur haben wir in den letzten Jahren schon neu geschaffen. Wo immer es geht, nutzen wir in der Stadt Synergieeffekte. Und so schaffen wir nicht nur eine neue Öffi-Verbindung vom 3. in den 2. Bezirk, sondern nutzen die Verlängerung der Linie 18 durch den Prater auch gleich für eine neue komfortable Radverbindung – vom Gürtel bis zur Donau!“, freut sich Mobilitätsstadträtin Ulli Sima. „Mit dem nun fertiggestellten Radweg in der Meiereistraße schafft die Stadt Wien eine wirklich großartige Radwegverbindung quer durch den verkehrsberuhigten Prater – und mit insgesamt rund 100 zusätzlichen Bäumen entlang der Strecke sorgen wir außerdem für noch mehr Begrünung!“, so Sima.

Optimale Anbindung an neue Radwege im 3. und 11. Bezirk

Bereits 2025 hat die Stadt im Zuge der Gleisbauarbeiten für die Straßenbahnlinie 18 einen neuen, komfortablen und sicheren Zwei-Richtungs-Radweg auf der Landstraßer Hauptstraße zwischen Otto-Preminger-Allee und Viehmarktgasse fertiggestellt, der an die bestehenden Radwege Richtung Landstraßer Gürtel anschließt und die neuen Radwege am Rennweg und die Fahrradstraße in der Rinnböckstraße direkt ans Hauptradverkehrsnetz anbindet. In der Viehmarktgasse wurde zwischen Schlachthausgasse und Henneberggasse ebenfalls ein neuer Zwei-Richtungs-Radweg errichtet, um sowohl das Vienna BioCenter als auch das Media Quartier St. Marx über das Radwegenetz erreichen zu können.

Neuer Zwei-Richtungs-Radweg in Würtzlergasse fertig befahrbar

Weiter geht es in Richtung Donaukanal über bestehende Verbindungen parallel zur Schlachthausgasse bis zur Würtzlerstraße. Zwischen Markhofgasse und Erdbergstraße wurde hier heuer ein neuer baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg errichtet, wo es vorher nur einen schmalen Ein-Richtungsradweg gab bzw. Radfahrer*innen in Gegenrichtung im Mischverkehr mit Bussen und Autos fahren mussten. Ab der Erdbergstraße geht es über bestehende baulich getrennte Radwege in der Würtzlerstraße bis zur Erdberger Lände und zur Stadionbrücke.

Stadionbrücke erhält modernen, breiten Radweg

Die Stadionbrücke wird aktuell modernisiert und für die Überfahrt der verlängerten Linie 18 ertüchtigt. Im Zuge dessen erhält die Brücke auch einen neuen, breiten Zwei-Richtungs-Radweg. Der Einrichtungsradweg Richtung 3. Bezirk bleibt erhalten. Die anschließende Kreuzung Schüttelstraße/Stadionallee wird für Radfahrer*innen und Zu-Fuß-Gehende optimiert. 11 neue Bäume verlängern die Baumreihe der Allee bis zur Stadionbrücke. Weiter geht es entlang der Stadionallee auf dem bestehenden, breiten Geh- und Radweg bis zur Prater Hauptallee.

Entspannt Radeln durch verkehrsberuhigten grünen Prater

Mit Beginn der Gleisbauarbeiten wurde die Durchfahrt durch den Grünen Prater für Autos und Lkw – wie zuvor bereits an den Wochenenden und Feiertagen - unterbunden. Künftig wird damit auch unter der Woche nur mehr die Straßenbahn die Prater Hauptallee queren. Die Kreuzung wurde baulich angepasst, um Platz für die neuen Haltestellen zu schaffen. 6 neue Bäume ergänzen die historische Allee. Von der Verkehrsberuhigung profitieren alle Erholungssuchenden gleichermaßen – ob Radfahrer*innen, Spaziergänger*innen, Freizeitsportler*innen oder Familien mit Kindern.

Herzstück Meiereistraße mit 100 neuen Bäumen

Mit dem neuen, breiten Radweg auf der Meierstraße wurde nun das größte Teilstück der neuen Radverbindung fertig gestellt. Hier wurde parallel zum Gleisbett ein 750 Meter langer Zwei-Richtungs-Radweg errichtet. Bisher mussten Radfahrer*innen auf dem Busfahrstreifen neben dem Durchzugsverkehr fahren. Der neue Radweg ist baulich getrennt und damit besonders sicher und gut für das Radeln mit der ganzen Familie geeignet. Entlang des neuen Radwegs auf der Meiereistraße und vor dem Ernst-Happel-Stadion sorgen künftig rund 100 neue Bäume für zusätzliche Begrünung und Schatten. Der neue Radweg in der Meiereistraße mündet in die Radverbindung in der Engerthstraße.

„Mit dem neuen Radweg entlang der Linie 18 schaffen wir eine direkte und sichere Verbindung über die Bezirksgrenzen hinweg. Besonders erfreulich ist, dass die neue Infrastruktur mit zusätzlichen Begrünungsmaßnahmen einhergeht: Dadurch wird nicht nur die Mobilität verbessert, sondern auch das Straßenbild spürbar aufgewertet. Für unseren Bezirk ist das ein konkreter Gewinn an nachhaltige Lebensqualität und eine starke Verbindung in den 3. und 11. Bezirk“, so der Bezirksvorsteher der Leopoldstadt Alexander Nikolai.

Bei der neuen Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 18 bei der U2-Station Stadion laufen derzeit noch die Arbeiten zur Umgestaltung des Olympiaplatzes. Die neuen Haltestellenbereiche werden gepflastert und zusätzlich neue Grünflächen errichtet. Entlang der neuen Wendeschleife und bei den Haltestellen werden insgesamt über 50 Bäume gepflanzt.

Neos Wien Mobilitätssprecherin Angelika Pipal-Leixner betont: „Straßenbahnverlängerung, Radweg, Baumalleen plus Verkehrsberuhigung. Egal, ob man gerade mit den Öffis, mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs ist; ob man den Prater quert oder die Hauptallee zur sportlichen Freizeit nutzt - von diesem Projekt haben alle was!“

Neuer Radweg in Dr.-Natterer-Gasse macht neue Radverbindung komplett

Die neue Radverbindung durch das Naherholungsgebiet Prater verbindet zahlreiche Ziele in der Leopoldstadt: das Einkaufszentrum Stadion Center, das Ernst-Happel-Stadion, das Stadionbad, die neue Sport Arena Wien und den künftigen Busbahnhof am Handelskai.

Mit dem letzten Abschnitt des neuen Zwei-Richtungs-Radweges in der Dr.-Natterer-Gasse gelangt man künftig bis zum Handelskai bzw. zur Donau. Nach der Fertigstellung der Arbeiten Ende des Sommers ist damit die gesamte 4,4 Kilometer lange Radverbindung vom Gürtel bis zur Donau durchgehend befahrbar.

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