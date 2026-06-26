IT-Management & Coaching GmbH aus Ybbsitz erreicht 1. Platz bei Staatspreis „Familie & Beruf“

St. Pölten (OTS) -

Vorgestern Mittwoch fand in Wien die feierliche Verleihung des Staatspreises „Familie & Beruf“ statt, bei der auch ein niederösterreichisches Unternehmen einen ersten Platz erreichte. Die IT-Management & Coaching GmbH aus Ybbsitz überzeugte die Jury in der Kategorie „Private Wirtschaftsunternehmen bis 20 Beschäftigte“ mit ihren Maßnahmen zur Unternehmenskultur und Familienfreundlichkeit. Bereits im April 2026 wurde die IT-Management & Coaching GmbH im Rahmen der „Familienland*Stars“ in der Kategorie „Familienfreundliche Unternehmen“ von der Familienland Niederösterreich GmbH gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Niederösterreich mit dem ersten Platz und dem Familienland-Preis in der Kategorie „Kleinbetriebe bis 20 Beschäftigte“ ausgezeichnet und war daher zur Nominierung am Staatspreis berechtigt.

„Berufstätige Eltern, Erziehungsberechtigte sowie Menschen mit Pflegeverantwortung stehen häufig vor der anspruchsvollen Aufgabe, berufliche Verpflichtungen mit Care-Arbeit zu vereinbaren. Umso bedeutender sind Arbeitgeber, die hierfür geeignete Maßnahmen und Initiativen bereitstellen. Mit dem Staatspreis ‚Familie & Beruf‘ werden jene Beispiele hervorgehoben und gewürdigt, die in diesem Bereich besonders herausragen. Gleichzeitig dienen sie als Inspiration und zeigen auf, mit welchen konkreten Ansätzen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bestmöglich gefördert werden kann“, gratuliert Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister zu dieser Auszeichnung.

Auch Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich, betont die Bedeutung familienfreundlicher Unternehmensstrukturen: „Familienfreundlichkeit ist längst zu einem zentralen Erfolgsfaktor für Betriebe geworden: Sie stärkt das Miteinander im Unternehmen und erhöht zugleich die Attraktivität niederösterreichischer Betriebe als Arbeitgeber. Für die Wirtschaftskammer Niederösterreich ist es ein wesentliches Anliegen, Unternehmen bestmöglich zu unterstützen und praxisnahe, individuelle Lösungen zu fördern, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern helfen, Beruf und Familie individuell zu vereinbaren.“

Die IT-Management & Coaching GmbH verkörpert mit ihren familien- und mitarbeiterfreundlichen Maßnahmen moderne Arbeitswelten und setzt den Wunsch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach flexiblen Rahmenbedingungen individuell um. Arbeiten ist – je nach Bedarf – beim Kunden vor Ort, im Co-Working-Space, im Homeoffice oder in der IMC-Arbeitswelt möglich, letztere bietet sogar ein „Besprechungszimmer im Grünen“. Auch die Arbeitszeiten lassen sich flexibel gestalten, und Karrierewege stehen ausdrücklich auch Beschäftigten in Teilzeit offen. Ein umfassendes Karenzmanagement unterstützt Mitarbeitende in allen Lebenslagen, einschließlich einer aktiv geförderten Väterkarenz. Zur Verfügung stehen zudem firmeneigene E-Autos sowie ein Dienstfahrrad, die kostenlos genutzt werden können. Ergänzend bietet das Unternehmen finanzielle bzw. geldwerte Vorteile wie eine betriebliche Pensionskasse, die Übernahme bestimmter Versicherungen sowie finanzielle Unterstützung bei Geburten.

Rückfragen an Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, [email protected] oder Sophie Moser, 02742 9005 13474, [email protected]