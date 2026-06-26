TPA als führende Marke der Immobilienbranche ausgezeichnet

Berlin/Wien (OTS) -

Die TPA Group wurde bei den diesjährigen Real Estate Brand Awards des European Real Estate Brand Institute (EUREB) erneut als „Strongest Brand: Analysts & Appraisers“ prämiert. Damit bestätigt sich einmal mehr die starke Position von TPA im europäischen Immobilienmarkt insbesondere in der Steuerberatung für Immobilien, bei Immobilientransaktionen und in der Immobilien-Due-Diligence.

Die Preisverleihung fand am 25. Juni im Rahmen einer festlichen Veranstaltung in der Eventlocation „The Pioneer Two“ in Berlin statt, bei der die bedeutendsten Marken der Branche gewürdigt wurden. Grundlage der Auszeichnung ist die Real Estate Brand Value Study, eine der umfangreichsten und renommiertesten Markenstudien der europäischen Immobilienwirtschaft.

Mit der erneuten Auszeichnung würdigt das Institut insbesondere die konsequente Markenführung, fachliche Exzellenz sowie das Vertrauen, das TPA bei Kunden und Branchenexperten genießt.

Immo-Experte und TPA Partner Helmut Beer erklärt: „Diese Auszeichnung ist für uns eine besondere Bestätigung unserer täglichen Arbeit. Sie zeigt, dass unser Anspruch, höchste Qualität mit fundiertem Branchen-Know-how zu verbinden, nachhaltig wahrgenommen wird. Gleichzeitig ist sie Ansporn, unseren Weg konsequent weiterzugehen.“

In einem zunehmend dynamischen Marktumfeld setzt TPA auf langjährige Erfahrung, spezialisierte Expertise und eine enge Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern. Die wiederholte Spitzenplatzierung unterstreicht die starke Marktpräsenz und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Marke. Die Real Estate Brand Value Study basiert auf der Einschätzung von tausenden Branchenexperten aus ganz Europa und analysiert umfassend die Markenstärke führender Unternehmen. Sie gilt als maßgeblicher Gradmesser für Image, Vertrauen und Positionierung innerhalb der Immobilienwirtschaft.

Über das European Real Estate Brand Institute (EUREB)

Das European Real Estate Brand Institute ist ein unabhängiges Forschungsinstitut mit Sitz in Berlin, das sich auf die Analyse und Bewertung von Unternehmensmarken in der Immobilienbranche spezialisiert hat. Die jährlich durchgeführte Studie liefert fundierte Einblicke in Trends, Entwicklungen und Erfolgsfaktoren der europäischen Immobilienmärkte.

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Buchhaltung und Unternehmensberatung. 850 Mitarbeiter:innen in sechzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Gmünd, Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Mödling, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 2.100 Mitarbeiter:innen – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com