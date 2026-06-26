130 Jahre Volksschule Egelsee: Bildungsstandort mit Tradition und Zukunft

St. Pölten (OTS) -

Die Volksschule Egelsee feierte heute offiziell ihr 130-jähriges Bestehen im Rahmen einer festlichen Veranstaltung. Das Jubiläum bot Gelegenheit, die lange Geschichte der Schule zu würdigen und zugleich ihre Bedeutung für die Zukunft des Ortes hervorzuheben. „Das Land unterstützt bewusst kleine Schulen, weil sie identitätsstiftend sind und einen unverzichtbaren Beitrag für die Lebensqualität in den Gemeinden leisten“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Seit 130 Jahren ist die Volksschule Egelsee ein zentraler Bildungs- und Begegnungsort für Generationen von Kindern. Sie vermittelt nicht nur Wissen, sondern stärkt auch den sozialen Zusammenhalt vor Ort und prägt die Entwicklung der gesamten Gemeinde nachhaltig. Im Zuge des Jubiläums wurde auch auf die Herausforderungen bei der Erhaltung und Weiterentwicklung von Schulstandorten hingewiesen. Schulgebäude müssen regelmäßig adaptiert und modernisiert werden. Das Land Niederösterreich unterstützt die Gemeinden dabei über den Schul- und Kindergartenfonds als verlässlicher Partner und trägt damit zur Sicherung moderner Bildungsinfrastruktur bei. Besonders hervorgehoben wurden die Stärken der Volksschule Egelsee als kleine Schule mit Mehrstufenklassen. Diese Form des Unterrichts fördert das voneinander Lernen, stärkt soziale Kompetenzen und ermöglicht eine individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler. Die familiäre Atmosphäre und das enge Miteinander tragen wesentlich zur hohen Qualität des Schulstandortes bei.

Ein besonderer Dank galt Direktorin Stromberger für ihre engagierte und umsichtige Leitung der Schule sowie allen Pädagoginnen und Pädagogen, die mit großem Einsatz, Fachwissen und Herz täglich für die Kinder da sind.

Nähere Informationen beim Büro LR Teschl-Hofmeister unter 02742/9005-12655, Dieter Kraus, und e-mail [email protected].