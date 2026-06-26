AVISO Online-PK GLOBAL 2000: Erste österreichweite Naturwaldkarte am 30.6. um 9.30 Uhr

Wien, am 26.6. (OTS) -

Österreich ist fast zur Hälfte mit Wald bedeckt. Wie viele davon Naturwälder, also unberührt sind, ist bislang eine Black Box. Wo befinden sie sich und wie viele gibt es? Gibt Bundesländer mit besonderen Naturwäldern? Die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 zeigt erstmals einen Überblick über Österreichs älteste und wichtigste Naturwälder und ihre Funktionen beim Klimaschutz.

Dienstag, 30. Juni um 9.30 Uhr via ZOOM

Dominik Linhard, GLOBAL 2000

Anna Iglseder, TU Wien

Matthias Schickhofer, Waldexperte