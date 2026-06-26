  • 26.06.2026, 09:16:02
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AVISO Online-PK GLOBAL 2000: Erste österreichweite Naturwaldkarte am 30.6. um 9.30 Uhr

Wien, am 26.6. (OTS) - 

Österreich ist fast zur Hälfte mit Wald bedeckt. Wie viele davon Naturwälder, also unberührt sind, ist bislang eine Black Box. Wo befinden sie sich und wie viele gibt es? Gibt Bundesländer mit besonderen Naturwäldern? Die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 zeigt erstmals einen Überblick über Österreichs älteste und wichtigste Naturwälder und ihre Funktionen beim Klimaschutz.

Dienstag, 30. Juni um 9.30 Uhr via ZOOM

  • Dominik Linhard, GLOBAL 2000
  • Anna Iglseder, TU Wien
  • Matthias Schickhofer, Waldexperte

Um Anmeldung an [email protected] wird gebeten.

Rückfragen & Kontakt

Marcel Ludwig
Pressesprecher GLOBAL 2000
+43 699 14 2000 20
[email protected]

Christoph Gerhardt
Pressesprecher GLOBAL 2000
+43 699 14 2000 26
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