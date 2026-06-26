Rudolf Krickl als CEO von PwC Österreich wiedergewählt

Wien (OTS) -

Die Partnerschaft von PwC Österreich hat Rudolf Krickl (57) für eine zweite Amtszeit von vier Jahren als CEO bestätigt. Der gebürtige Wiener führt damit weiterhin rund 1.500 Mitarbeiter:innen an fünf Standorten in ganz Österreich und vertritt die Interessen von PwC Österreich im Board der PwC Europe sowie im weltweiten Netzwerk von PwC.

Rudolf Krickl: „Das Vertrauen der Partnerschaft ehrt mich und bestärkt mich zugleich. Gemeinsam mit unseren rund 1.500 Mitarbeiter:innen werde ich die Zukunft von PwC Österreich weiter formen – mit Mut, Verantwortung und klarem Blick nach vorne."

Rudolf Krickl blickt auf mehr als 30 Jahre bei PwC Österreich zurück. In seinen ersten Jahren war er in sämtlichen Geschäftsbereichen tätig – von der Wirtschaftsprüfung bis zur Unternehmensberatung – bevor er sich im Bereich Tax & Legal Services auf international tätige Unternehmen spezialisierte. 2009 stieg er zum Partner auf und verantwortet seither als Experte die Beratung von Familienunternehmen sowie den Bereich Private Wealth. Zehn Jahre lang koordinierte er als Markets Leader sämtliche Vertriebs- und Marktaktivitäten des Unternehmens, ehe er 2022 erstmals zum CEO gewählt wurde. Krickl studierte Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien.

Neues Territory Leadership Team

Gemeinsam mit seinem neu formierten Territory Leadership Team nimmt Rudolf Krickl ab dem 1. Juli 2026 die Arbeit auf. Mit Michael Lackner und Hannes Rasner kommen zwei neue Mitglieder in den Vorstand von PwC Österreich hinzu. Das Führungsgremium setzt sich somit wie folgt zusammen: Werner Stockreiter verantwortet weiterhin die Wirtschaftsprüfung. Christine Weinzierl leitet unverändert den Bereich Tax, Legal & Workforce. Michael Lackner übernimmt neu die Leitung der Unternehmensberatung. Hannes Rasner verantwortet künftig als Markets Leader die strategische Marktarbeit. Thomas Steinbauer steuert als COO weiterhin die interne Transformation des Unternehmens.

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