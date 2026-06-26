Tourismus-STS Zehetner: „Entscheidend ist, was in den Regionen ankommt“

Wien (OTS) -

Die heute veröffentlichten vorläufigen Zahlen von Statistik Austria zeigen für Mai 2026 eine gute Nachfrage nach Urlaub in Österreich. In heimischen Beherbergungsbetrieben wurden 9,57 Millionen Nächtigungen registriert, ein Plus von 12,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner: „Der Mai ist erfreulich, aber er ist kein Grund für reine Zahlen-Euphorie. Ein Teil des Plus ist durch Pfingsten und die bayerischen Pfingstferien erklärbar. Entscheidend ist daher nicht ein einzelner Monatswert, sondern was aus Nachfrage dauerhaft in den Regionen ankommt.“

Mit der Vision T setzt das Tourismusressort deshalb bewusst auf einen breiteren Erfolgsmaßstab: Die reale touristische Wertschöpfung soll bis 2035 von rund 22,6 Milliarden Euro auf über 25 Milliarden Euro steigen, die Zahl der Ganzjahresbeschäftigten in Beherbergung und Gastronomie von rund 134.600 auf über 160.000. Zehetner: „Gute Nächtigungszahlen sind wichtig, aber sie sind kein Selbstzweck. Erfolgreicher Tourismus bedeutet mehr Wertschöpfung, mehr Investitionskraft, stabile Beschäftigung und einen spürbaren Mehrwert für die Menschen vor Ort.“

Auch die internationale Nachfrage entwickelte sich im Mai stark: Die Nächtigungen ausländischer Gäste stiegen um 19,6 Prozent auf 6,29 Millionen, Deutschland blieb mit 3,42 Millionen Nächtigungen der wichtigste Herkunftsmarkt. „Der internationale Zuspruch zeigt die Stärke des Urlaubslands Österreich. Unsere Aufgabe ist jetzt, diese Stärke in Qualität, Wettbewerbsfähigkeit und mehr Ganzjährigkeit zu übersetzen. Genau dafür steht die Vision T: ein Tourismus, der nicht nur gut gebucht ist, sondern langfristig mehr Wert für Österreich schafft“, so Zehetner.