Welttag der KMU: Wiens kleine und mittlere Unternehmen sind das starke Fundament des Wirtschaftsstandorts

Wien (OTS) -

Vom traditionsreichen Familienbetrieb über innovative Technologieunternehmen bis zu Handel, Gewerbe, Gastronomie und persönlichen Dienstleistungen: Kleine und mittlere Unternehmen prägen die Wiener Wirtschaft. Anlässlich des Welttags der kleinen und mittleren Unternehmen am 27. Juni hebt die Wirtschaftskammer Wien ihre zentrale Bedeutung für Beschäftigung, Wertschöpfung und Lebensqualität hervor.

Ein Großteil der 150.000 Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft in Wien sind KMU mit bis zu 250 Beschäftigten. Gemeinsam beschäftigen sie rund 350.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – fast zwei Drittel der unselbstständig Beschäftigten in der gewerblichen Wirtschaft Wiens.

„Wiens kleine und mittlere Unternehmen sind das Fundament unseres Wirtschaftsstandorts. Sie schaffen Arbeits- und Ausbildungsplätze, versorgen die Wienerinnen und Wiener mit hochwertigen Produkten und Dienstleistungen und machen unsere Stadt lebendig, innovativ und wirtschaftlich erfolgreich“, sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien. „Hinter jedem Betrieb stehen Menschen, die Verantwortung übernehmen, investieren und unternehmerische Risiken tragen. Dafür verdienen sie Anerkennung und Wertschätzung.“

Impulse für Grätzl und Gründungen

Zusätzliche Impulse setzt die von Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien abgeschlossene Zukunftsvereinbarung 2026–2030. Das Leuchtturmprojekt „Grätzl wirtschaftlich stärken“ wird durch ein datenbasiertes Leerstandsmanagement freie Geschäftslokale früher sichtbar machen und die Belebung von Geschäftsstraßen gezielt unterstützen. Mit dem gemeinsamen Projekt „Gründung besser begleiten“ werden die bestehenden Kompetenzen am Standort stärker vernetzt und Gründerinnen, Gründer sowie junge Unternehmen über ihre Entwicklungsphasen hinweg abgestimmt begleitet.

KMU sorgen in allen 23 Wiener Bezirken für wirtschaftliche Vielfalt. Sie sind Nahversorger, Arbeitgeber, Lehrlingsausbilder und Innovationstreiber. Gerade in herausfordernden Zeiten beweisen sie Anpassungsfähigkeit und halten regionale Wirtschaftskreisläufe in Gang.

„Damit unsere Betriebe diese Leistungen auch künftig erbringen können, brauchen sie verlässliche Rahmenbedingungen, weniger Bürokratie und unternehmerischen Spielraum“, betont Ruck. „Die Wirtschaftskammer Wien unterstützt Unternehmerinnen und Unternehmer im Betriebsalltag mit persönlicher Beratung, fundierten Informationen und digitalen Werkzeugen.“

Finanzielle Situation frühzeitig einschätzen

Zu den speziell auf KMU zugeschnittenen Angeboten gehören der KMU-Stresstest und der KMU-Bonitätsrechner. Beide Online-Tools helfen Unternehmen, ihre finanzielle Situation einzuschätzen und frühzeitig Maßnahmen zu setzen.

Der KMU-Stresstest ermöglicht eine strukturierte Bestandsaufnahme der Unternehmensfinanzen und macht mögliche Liquiditätsengpässe sichtbar. Der KMU-Bonitätsrechner zeigt, wie die Bonität eines Betriebs aus Sicht einer Bank beurteilt werden könnte, weist auf Verbesserungspotenziale hin und unterstützt bei der Vorbereitung auf Finanzierungsgespräche.

Ergänzend berät die Ombudsstelle für Unternehmensfinanzierung der WK Wien unter anderem zu Bankgesprächen, Ratings, Kreditunterlagen, Sicherheiten und Liquiditätsengpässen.

Interessenvertretung und Service für KMU

Darüber hinaus bietet die Wirtschaftskammer Wien ein breites Leistungsspektrum – von arbeits-, sozial- und steuerrechtlichen Auskünften über Gründungs-, Förderungs- und Finanzierungsberatung bis zur Unterstützung bei Digitalisierung, Innovation, Nachhaltigkeit, Export und Fachkräftesicherung.

„Wiens KMU sichern den Wohlstand unserer Stadt. Wir als ihre Interessenvertretung halten ihnen den Rücken frei, geben Orientierung und unterstützen sie dabei, Chancen zu nutzen. Denn starke KMU bedeuten einen starken Wirtschaftsstandort, sichere Arbeitsplätze und eine lebenswerte Stadt“, sagt Ruck.

Weitere Informationen und Services für KMU: wko.at/wien/kmu