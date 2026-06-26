BYD DOLPHIN G DM-i startet bei 19.990 Euro

Wien (OTS) -

Der BYD DOLPHIN G DM-i setzt als erster Plug-in-Hybrid im europäischen B-Segment neue Maßstäbe. Dank der innovativen BYD Super DM-i Technologie – das erste Modell, das mit der 5. Generation der DM-i-Technologie in Europa auf den Markt kommt - bietet es ein überwiegend elektrisches Fahrerlebnis bei gleichzeitig hoher Effizienz im Hybridmodus.

Je nach Version sind bis zu 105 km rein elektrische Reichweite (WLTP) sowie mehr als 1.000 km Gesamtreichweite möglich. Mit einer Länge von 4,16 Metern, einer Breite von 1,83 Metern und einem Radstand von 2,61 Metern bietet der DOLPHIN G DM-i ein für das Kleinwagensegment rekordverdächtiges Platzangebot für Passagiere und Gepäck. Der Kofferraum fasst 425 Liter und lässt sich durch Umklappen der Rücksitze auf bis zu 1.225 Liter erweitern.

Der Einstiegspreis (inkl. aller möglicher Boni) für das Modell „Active“ liegt bei 19.990 Euro. Die „Boost“, „Comfort“ und „Sport“ Varianten kosten derzeit 23.990, 25.490 bzw. 26.490 Euro.