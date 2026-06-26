- 26.06.2026, 08:23:02
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AVISO: Die Plattform Personenbetreuung lädt zum Expertentalk „Ist die 24-Stunden-Betreuung unverzichtbar?
Gemeinsam erstelltes Positionspapier von Vidaflex und Fachgruppe Wien Personenberatung und Personenbetreuung zur Qualität in der 24-Stunden-Betreuung wird vorgestellt
Vor 19 Jahren, am 1. Juli 2007, trat in Österreich das Gesetz in Kraft, das seitdem die Personenbetreuung regelt. Der Fachverband Personenberatung und Personenbetreuung in der Wirtschaftskammer Österreich hat nun den 1. Juli 2026 zum Ersten Österreichischen Tag der Personenbetreuung erklärt.
Mit diesem Tag soll der Fokus auf Maßnahmen gelenkt werden, die notwendig sind, um insbesondere die Betreuung daheim in den eigenen vier Wänden, die 24-Stunden-Betreuung, für die Zukunft nachhaltig abzusichern.
Aus diesem Anlass lädt die Plattform Personenbetreuung – eine interdisziplinäre und parteiunabhängige Interessengemeinschaft, bestehend aus Stakeholdern aus der Betreuungs- und Pflegebranche, sowie Angehörigen- und SeniorenvertreterInnen – am kommenden 1. Juli zu einem Expertentalk „Ist die 24-Stunden-Betreuung unverzichtbar?“ (www.plattform-personenbetreuung.at ).
Als Referenten dazu sind eingeladen:
- Birgit Gerstorfer, Pensionistenverband Österreichs (PVÖ)
- Johannes Pressl, Österreichischer Gemeindebund
- Elisabeth Potzmann, Österreichischer Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV)
- Christina Tatar, Personenbetreuerin
- Roland Wallner, Hilfswerk Österreich
Im Rahmen der Veranstaltung wird auch das Positionspapier „Qualität in der 24-Stunden-Betreuung aus der Perspektive selbstständiger PersonenbetreuerInnen” vorgestellt. Es ist ein gemeinsames Projekt der daran beteiligten Personenbetreuerinnen, der Fachgruppe Wien Personenberatung und Personenbetreuung und der gewerkschaftlichen Initiative vidaflex.
Moderiert wird die Veranstaltung von Mario Tasotti, Sprecher der Plattform Personenbetreuung und Allg. beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für die Betriebsorganisation von Vermittlungsagenturen.
WANN: 1. Juli ab 13:45 bis ca. 16.00 Uhr
WO: APA Pressezentrum, Wien 6, Laimgrubengasse 10
Anmeldung ist erbeten unter [email protected] .
LINK: Die Veranstaltung wird auch online übertragen: https://events.streaming.at/personenbetreuung-20260701
Rückfragen & Kontakt
Plattform Personenbetreuung
Telefon: 06763940282
E-Mail: [email protected]
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