Ruefa startet Spendenaktion mit Volkshilfe Wien: „Ein Urlaub, zwei Ziele. Jetzt mit Ruefa buchen & helfen.“

Wien (OTS) -

Die Sommerferien stehen vor der Tür, die Reiselust ist groß. Mit der Initiative „Ein Urlaub, zwei Ziele. Jetzt mit Ruefa buchen & helfen.“ verbindet Ruefa die Vorfreude auf den nächsten Urlaub mit gesellschaftlichem Engagement und unterstützt soziale Projekte in Österreich. Für Reisebuchungen im Aktionszeitraum von 28. Juni bis 16. Juli 2026 spendet Ruefa 20 Euro an die Volkshilfe Wien. Die Spende wird komplett von Ruefa übernommen, sodass Kund:innen ihren Urlaub ohne zusätzliche Kosten buchen und gleichzeitig Gutes bewirken können.

„Urlaub schafft unvergessliche Erinnerungen und gehört für viele Menschen zu den schönsten Momenten des Jahres. Mit unserer Initiative möchten wir genau diese Vorfreude nutzen, um gemeinsam mit unseren Kund:innen etwas Positives zu bewirken. Sie buchen ihren Urlaub bei Ruefa, wir leisten einen Beitrag für soziale Projekte der Volkshilfe. Ganz im Sinne unseres Mottos: Ein Urlaub, zwei Ziele“, sagt Birgit Wallner, Vorständin VERKEHRSBUERO.

„Viele Kinder waren noch nie in ihrem Leben auf Urlaub, der Familie fehlt das Geld. Mit ihrer Reisebuchung bei Ruefa können sie helfen: Schenken sie sich selbst einen schönen Urlaub und ermöglichen sie armutsbetroffenen Kindern eine schöne, sorglose Ferienzeit“, sagt Michael Häupl, Präsident der Volkshilfe Wien, der die Initiative als Testimonial unterstützt.

Die Kooperation von Ruefa mit der Volkshilfe Wien unterstreicht das gemeinsame Ziel, gesellschaftlichen Zusammenhalt in Österreich zu stärken und Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen. Die Volkshilfe begleitet mit ihren Angeboten Kinder und Familien, ältere Menschen sowie armutsgefährdete Personen.

Familienurlaub aktuell besonders attraktiv

Passend zum Aktionszeitraum profitieren Kund:innen derzeit zusätzlich von der „Ruefa Familien Aktion 2026“. Wer bis 10. Juli 2026 einen Familienurlaub bucht, nimmt automatisch an einem Gewinnspiel mit attraktiven Preisen teil. Zu gewinnen gibt es unter anderem die Rückerstattung des gebuchten Urlaubs, kostenlose Reisen für Kinder, einen Jahreskomplettschutz Familie von der Europäischen Reiseversicherung sowie zahlreiche Familienerlebnisse und Eintrittskarten. So kann der Familienurlaub heuer gleich doppelt Freude bereiten.

Und so einfach funktioniert die Aktion „Ein Urlaub, zwei Ziele. Jetzt mit Ruefa buchen & helfen.“

Für jede im Aktionszeitraum von 28. Juni bis 16. Juli 2026 getätigte Reisebuchung mit einem Mindestbuchungswert von 2.500 Euro spendet Ruefa 20 Euro an die Volkshilfe Wien.

Die Spende wird vollständig von Ruefa finanziert, für Kund:innen entstehen keine Kosten.

Ausgenommen ist der Kauf von Gutscheinen.

Alle Informationen zur Aktion sowie die Teilnahmebedingungen finden Sie unter: ruefa.at/volkshilfewien

Weitere Infos und persönliche Beratungstermine unter ruefa.at .

Alle Presseaussendungen des VERKEHRSBUEROS und druckfähige Fotos finden Sie unter: