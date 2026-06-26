DPU und Young Sport Krems veranstalten gemeinsamen Sporttag

Niederösterreich (OTS) -

Unter dem Motto „Ein Tag, neun Stationen und jede Menge Bewegung“ luden die Danube Private University (DPU) und Young Sport Krems zu einem gemeinsamen Sporttag ins DPU-Stadion in Mautern ein. Von 10 bis 16 Uhr stand für die teilnehmenden Kinder die Freude an Bewegung, das Ausprobieren neuer Sportarten und das gemeinsame Erleben im Mittelpunkt.

Ziel der Veranstaltung war es, Kindern einen abwechslungsreichen Zugang zu unterschiedlichen Sportarten zu ermöglichen und gleichzeitig die Bedeutung von Bewegung und sportlicher Aktivität zu vermitteln. Darüber hinaus bot der Sporttag die Gelegenheit, die Danube Private University und ihre Studierenden kennenzulernen.

An insgesamt neun Stationen konnten die Kinder ihre Fähigkeiten in verschiedenen Disziplinen testen. Das Angebot reichte von Sprint- und Laufbewerben über Basketball und Volleyball bis hin zu Geschicklichkeits- und Koordinationsübungen. Die Betreuung der Stationen erfolgte durch engagierte Studierende der DPU, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer während des gesamten Tages unterstützten und motivierten.

Die Veranstaltung zeichnete sich durch eine besonders positive Atmosphäre aus. Mit großer Begeisterung stellten sich die Kinder den sportlichen Herausforderungen, probierten neue Bewegungsformen aus und sammelten wertvolle Erfahrungen in unterschiedlichen Disziplinen.

Der gemeinsame Sporttag von DPU und Young Sport Krems unterstreicht das Engagement beider Partner für die Förderung von Bewegung, Gesundheit und sportlicher Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen. Ein besonderer Dank gilt allen Helferinnen und Helfern, Studierenden sowie den beteiligten Organisationen, die zum Gelingen dieses erfolgreichen Tages beigetragen haben.