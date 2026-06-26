35 Jahre Iventa: Vom Wiener HR-Pionier zum DACH-Marktführer

Wien (OTS) -

Gestern Abend feierte die führende Human-Management-Beratung Iventa ihr 35-jähriges Bestehen im Wiener Freiherz-Biergarten. Rund 150 Gäste aus Wirtschaft und Medien stießen auf den Erfolgsweg des Unternehmens und die HR-Trends der Zukunft an.

Gestern Abend verwandelte sich der Biergarten der ehemaligen Stiegl Ambulanz „Freiherz“ am Campus des alten AKH in Wien zum Hotspot der deutschsprachigen HR-Szene. Iventa lud anlässlich ihres 35-jährigen Jubiläums zu einer exklusiven Sommerparty. Unter dem Motto „35 Jahre Iventa – und mehr Zukunft denn je! “ blickte die Geschäftsführung gemeinsam mit führenden Köpfen der Wirtschaft auf dreieinhalb Jahrzehnte Erfolgsgeschichte zurück und gab exklusive Insights in die HR-Trends von morgen.

Vom Wiener Pionier zum führenden HR-Partner der DACH-Region

Was vor 35 Jahren als visionäres Pionierprojekt in der Wiener HR-Welt begann, hat sich bis heute zu einem der führenden HR-Partner im gesamten deutschsprachigen Raum entwickelt. Mit Standorten und Expert*innen in Österreich, Deutschland und der Schweiz deckt Iventa heute die gesamte HR-Wertschöpfungskette ab – von der klassischen Personalberatung über digitales Recruiting bis hin zu Employer Branding und Organisationsentwicklung.

„Vor 35 Jahren sind wir mit einer klaren Vision gestartet: It’s all about people! Dieser Leitsatz prägt uns bis heute“, betonte Martin Mayer, Managing Partner bei Iventa, in seiner Begrüßung. „Die Arbeitswelt hat sich radikal verändert, aber der Faktor Mensch bleibt der Schlüssel zum Unternehmenserfolg. Dass wir heute als DACH-Marktführer hier stehen, verdanken wir unserem großartigen Team und dem Vertrauen unserer langjährigen Kund*innen und Partner.“

Hochkarätiges Networking und Branchen-Insights

Neben dem Rückblick stand vor allem der Blick nach vorne im Fokus des Abends. Die Geschäftsführer*innen und Directors der verschiedenen Länder und Geschäftsbereiche – darunter Bernadette Arnoldner, Silke Kurtz, Annemarie Kriegs-Au, Timm Schröder, Renato Graziano und Eva Leeb-Valentin – nutzten den Abend für intensive Gespräche und den Austausch über aktuelle Branchen-Themen wie KI im Recruiting und moderne Unternehmenskulturen.

Unter den rund 150 geladenen Gästen befanden sich Vertreter*innen der heimischen und internationalen Wirtschaft. Mit dem Iventa-Team feierten unter anderem Repräsentant*innen von Top-Unternehmen wie REWE, Ankerbrot, BAWAG P.S.K., WU Wien, Dorotheum, Bank Burgenland.

Auch die wichtigsten Medien- und Kooperationspartner der Branche, darunter Indeed, Stepstone, kununu und LinkedIn, ließen es sich nicht nehmen, persönlich zu gratulieren. Bei feinen Snacks, erfrischenden Drinks und sommerlichen Sounds im stimmungsvollen Ambiente wurde das Netzwerken bis in die späten Abendstunden hinein verlängert.

Über Iventa

Die Iventa Group zählt zu den führenden Human-Management-Beratungen im DACH-Raum. Seit 35 Jahren unterstützt das Unternehmen Organisationen bei der Suche, Auswahl und Bindung von Talenten. Mit maßgeschneiderten Lösungen in den Bereichen Personalberatung, Executive Search, Employer Branding, Personalwerbung und IT-Recruiting begleitet Iventa Unternehmen erfolgreich durch die HR-Transformation der modernen Arbeitswelt.