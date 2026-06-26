GISA-Express - Ab sofort vier weitere Amtswege für das Gewerbe online

Wien (OTS) -

„Wer ein Unternehmen führt, soll seine Zeit in den Betrieb stecken und nicht in Wartezeiten beim Amt. Mit GISA-Express sind viele Meldungen ans Gewerberegister sofort erledigt – ohne Warten und ohne Weg zum Amt. Jetzt kommen vier weitere dazu. So nehmen wir den Betrieben Schritt für Schritt Bürokratie ab“, so Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

„Mein Ziel ist eine Verwaltung, die so selbstverständlich digital ist wie das Online-Banking. Am Ende zählt für die Menschen und Unternehmen nur eines: Geht der Amtsweg schnell und unkompliziert? Bei GISA-Express ist die Antwort ein klares Ja. Wir gehen diesen Weg konsequent weiter, bis einfache Amtswege die Regel und nicht die Ausnahme sind,“ so Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll.

Das ist seit Juni neu möglich

Weitere Betriebsstätten an- oder abmelden: Wer das Gewerbe an einer weiteren Betriebsstätte aufnimmt oder dort beendet, meldet das jetzt sofort online.

Wer das Gewerbe an einer weiteren Betriebsstätte aufnimmt oder dort beendet, meldet das jetzt sofort online. Weitere Betriebsstätte verlegen: Wird eine weitere Betriebsstätte an eine neue Adresse verlegt, geht die Meldung jetzt erstmals online – und sofort.

Wird eine weitere Betriebsstätte an eine neue Adresse verlegt, geht die Meldung jetzt erstmals online – und sofort. Filialgeschäftsführung beenden: Scheidet die Filialgeschäftsführerin oder der Filialgeschäftsführer aus, lässt sich das jetzt erstmals online melden – und sofort.

Scheidet die Filialgeschäftsführerin oder der Filialgeschäftsführer aus, lässt sich das jetzt erstmals online melden – und sofort. Reiseleistungsausübungsberechtigung beenden: Wer keine Pauschalreisen oder verbundenen Reiseleistungen mehr anbietet und daher seine Reiseleistungsausübungsberechtigung nicht mehr benötigt, kann das jetzt sofort online melden.

GISA-Express: Vom Antrag zur Erledigung in Sekunden

Das österreichische Gewerberegister heißt GISA. Wer ein Gewerbe anmeldet oder etwas daran ändert, muss das im GISA melden.

Mit dem Service GISA-Express geht das seit Februar 2026 bei vielen Meldungen sofort: Der Computer validiert die Angaben gegen andere Register und gibt sie bei positiver Übereinstimmung automatisch frei. Niemand muss den Antrag mehr von Hand bearbeiten, und die Erledigung erfolgt sofort und ist gleich online sichtbar.

Die erste Ausbaustufe GISA-Express, die mit Ende Februar in Betrieb gegangen ist, umfasste: