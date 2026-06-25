  • 25.06.2026, 20:48:32
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VPNÖ-Zauner: „Ein weiterer Pinocchio-Auftritt von Verunsicherungslandesrat Hergovich“

HNO in Mistelbach wird mit neuem Leiter Schritt für Schritt wieder aufgebaut – dank der Landesgesundheitsagentur, aber nicht der SPÖ

St. Pölten (OTS) - 

„Baron Münchhausen und Pinnocchio könnten sich von Verunsicherungslandesrat Hergovich mittlerweile eine Scheibe abschneiden. Der selbsternannte Kontrolllandesrat war heute wieder einmal außer Kontrolle: Er tritt in Mistelbach vor die Medien und fällt mit Unwahrheiten auf – dabei wird er nicht einmal rot im Gesicht. Fakt ist: Einzig und allein dank des Personalmanagements der Landesgesundheitsagentur konnte ein neuer Leiter für die HNO-Abteilung in Mistelbach gefunden werden. Ein Prozess, der nicht einfach war. Die politische Verantwortung für diese Leistung trägt Landesrat Kasser. Die SPÖ oder Verunsicherungslandesrat Hergovich haben keinen Millimeter dazu beigetragen. Sein heutiger Auftritt in Mistelbach reiht sich ein in die Verhaltensauffälligkeiten der letzten Wochen. Die schnelle Schlagzeile ist dem Verunsicherungslandesrat wichtiger als die Wahrheit – das ist ein Spiel, das unsere Landsleute durchblicken“, so VPNÖ-Landesgeschäftsführer LAbg. Matthias Zauner, der weiter betont: „Kurz bestand Hoffnung, dass es mit dem Wechsel des Klubobmannes bei der SPÖ Niederösterreich einen dringend notwendigen Stilwechsel gibt. Diese Erwartung wurde aber innerhalb weniger Stunden durch Hergovich schon wieder enttäuscht.“

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