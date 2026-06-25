Erwin Tinhof zum neuen Raiffeisen-Generalanwalt gewählt

Wien (OTS) -

Die Generalversammlung des Österreichischen Raiffeisenverbandes (ÖRV) hat heute, Donnerstagnachmittag, Erwin Tinhof zum neuen Generalanwalt gewählt. Der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende der Raiffeisenlandesbank Burgenland folgt damit Erwin Hameseder nach, der nach vier Jahren auf eigenen Wunsch aus dieser Funktion ausscheidet. Das neue Präsidium des ÖRV setzt sich neben Erwin Tinhof aus seinen drei Stellvertretern Volkmar Angermeier, Aufsichtsratsvorsitzender der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Michael Göschelbauer, Aufsichtsratsvorsitzender der Raiffeisen Ware Austria, und Franz Titschenbacher, Obmann des Raiffeisenverbandes Steiermark zusammen.

In seiner Antrittsrede vor der Generalversammlung unterstrich der neue Generalanwalt die Bedeutung einer gelebten Kooperation im Sektor: „Die WIR-Kraft wird bei Raiffeisen im Vordergrund stehen. Der österreichische Raiffeisenverband ist die Bundesorganisation, das Dach der Raiffeisenfamilie. Er wird auch weiter der Impulsgeber für den Sektor sein. Diese Rolle des ÖRV möchte ich gemeinsam mit meinen drei Stellvertretern fortsetzen. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit.“ Als Schwerpunkte für die kommende Amtsperiode nannte Tinhof den Bereich der Digitalisierung, der Bewusstseinsbildung für die regionale Stärke von Raiffeisen und die Gewinnung neuer Genossenschaftsmitglieder.

Erwin Hameseder, der Obmann der Raiffeisen-Holding und Aufsichtsratsvorsitzender der Raiffeisen Bank International (RBI) bleiben wird, blickt auf vier intensive und erfolgreiche Jahre als Generalanwalt zurück: „Der österreichische Raiffeisenverband hat sich in den vergangenen vier Jahren sehr dynamisch entwickelt und hat die richtigen Innovationsschritte gesetzt. Wir sind daher gut für die Zukunft aufgestellt. Mein Dank gilt hier besonders Generalsekretär Johannes Rehulka für seine exzellente Führung des Verbandes sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ÖRV für ihre hochprofessionelle Arbeit. Ich übergebe ein wohlbestelltes Haus an meinen Nachfolger, dem ich alles Gute bei der Bewältigung der künftigen Herausforderungen wünsche“, so der scheidende Generalanwalt.

Morgen findet der heurige Raiffeisentag im Palais Niederösterreich in Wien statt und steht unter dem Motto „Zukunft braucht junge Ideen“. Als Ehrengäste werden u.a. BM Wolfgang Hattmannsdorfer, Staatssekretär Alexander Pröll und LH Johanna Mikl-Leitner erwartet. Als Keynote-Speaker werden der Philosoph und Publizist Richard David Precht zum Thema „Junge Ideen als Motor für Veränderung“ und Staatsopern-Direktor Bogdan Roščić zum Thema „Zukunft inszenieren“ auf der Bühne stehen. Im Rahmen des Raiffeisentages, der alle zwei Jahre in einem anderen Bundesland stattfindet und die größte Veranstaltung des ÖRV ist, werden auch die heurigen Gewinner des Genius Award ausgezeichnet.