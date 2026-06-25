  • 25.06.2026, 16:34:32
  • /
  • OTS0199

BMV/UDB: 90 Millionen Euro Investitionen für moderne, nachhaltige und effiziente Abfallwirtschaft im Burgenland seit 2020

Das Foto zeigt die Geschäftsführung des BMV und UDB sowie die Obleute des BMV.
Oberpullendorf (OTS) - 

Die Unternehmensgruppe Burgenländischer Müllverband (BMV) und Umweltdienst Burgenland (UDB) hat seit dem Jahr 2020 rund 90 Millionen Euro in die Modernisierung, Weiterentwicklung und Unterstützung der burgenländischen Abfallwirtschaft investiert. Ziel dieser Investitionen ist es, Versorgungssicherheit, Servicequalität, Umwelt- und Klimaschutz sowie Effizienz im gesamten Bundesland nachhaltig abzusichern.

Trotz deutlich steigender Kosten von bis zu 60 Prozent (z.B. Treibstoffkosten, Energiekosten) in den vergangenen sechs Jahren, konnte die Leistungsfähigkeit für alle Burgenländerinnen und Burgenländer weiter ausgebaut und modernisiert werden.

Leistungen für alle Haushalte im Burgenland

Die Unternehmensgruppe sorgt täglich für die Abfallentsorgung von rund 130.000 Haushalten und Anlagen im gesamten Burgenland. Jährlich kommt es zu über 4 Millionen Entleerungen alleine bei Restmüll, Bioabfall und Altpapier. Dies entspricht einer Steigerung von über 15 Prozent seit dem Jahr 2020. Zusätzlich erbringen die Müllsammelfahrzeuge eine jährliche Sammelleistung von über 2,3 Millionen gefahrenen Kilometern.

Investitionen für messbare Verbesserungen

Ein wesentlicher Schwerpunkt der vergangenen Jahre war die Modernisierung der Infrastruktur. An allen Unternehmensstandorten sowie für die regionalen Abfallsammelstellen (RAS) der Unternehmensgruppe wurden rund 25 Millionen Euro investiert.

Nachhaltigkeit im täglichen Betrieb

Seit 2020 investierte die Unternehmensgruppe rund 35 Mio. Euro in nachhaltige Infrastruktur, moderne Arbeitsausstattung und die laufende Erneuerung ihrer rund 150 Fahrzeuge umfassenden Flotte. Mit dem Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge, darunter bereits fünf Elektro-LKWs, wird der CO₂-Ausstoß kontinuierlich reduziert. Gleichzeitig stärkt die Unternehmensgruppe ihre Energieautarkie durch Photovoltaikanlagen auf den Standorten von BMV und UDB mit einer Gesamtleistung von über 1.600 kWp.

Mehr Nutzen für Gemeinden und Bevölkerung

Ein weiterer zentraler Baustein ist die Stützung der Gemeinden bei der Abfallentsorgung. In den vergangenen sechs Jahren wurden die Gemeinden durch Leistungen im Wert von rund 30 Millionen Euro unterstützt. Diese Unterstützung kommt indirekt auch der Bevölkerung zugute.

Rückfragen & Kontakt

Burgenländischer Müllverband
Sandra Glatz, akad. DMM, MA
Telefon: 0261242120-36
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Das Foto zeigt die Geschäftsführung des BMV und UDB sowie die Obleute des BMV. [Bild, 1.18MB]

Burgenländischer Müllverband

Rückfragen & Kontakt

Burgenländischer Müllverband
Sandra Glatz, akad. DMM, MA
Telefon: 0261242120-36
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmv.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright