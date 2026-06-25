BMV/UDB: 90 Millionen Euro Investitionen für moderne, nachhaltige und effiziente Abfallwirtschaft im Burgenland seit 2020

Oberpullendorf (OTS) -

Die Unternehmensgruppe Burgenländischer Müllverband (BMV) und Umweltdienst Burgenland (UDB) hat seit dem Jahr 2020 rund 90 Millionen Euro in die Modernisierung, Weiterentwicklung und Unterstützung der burgenländischen Abfallwirtschaft investiert. Ziel dieser Investitionen ist es, Versorgungssicherheit, Servicequalität, Umwelt- und Klimaschutz sowie Effizienz im gesamten Bundesland nachhaltig abzusichern.

Trotz deutlich steigender Kosten von bis zu 60 Prozent (z.B. Treibstoffkosten, Energiekosten) in den vergangenen sechs Jahren, konnte die Leistungsfähigkeit für alle Burgenländerinnen und Burgenländer weiter ausgebaut und modernisiert werden.

Leistungen für alle Haushalte im Burgenland

Die Unternehmensgruppe sorgt täglich für die Abfallentsorgung von rund 130.000 Haushalten und Anlagen im gesamten Burgenland. Jährlich kommt es zu über 4 Millionen Entleerungen alleine bei Restmüll, Bioabfall und Altpapier. Dies entspricht einer Steigerung von über 15 Prozent seit dem Jahr 2020. Zusätzlich erbringen die Müllsammelfahrzeuge eine jährliche Sammelleistung von über 2,3 Millionen gefahrenen Kilometern.

Investitionen für messbare Verbesserungen

Ein wesentlicher Schwerpunkt der vergangenen Jahre war die Modernisierung der Infrastruktur. An allen Unternehmensstandorten sowie für die regionalen Abfallsammelstellen (RAS) der Unternehmensgruppe wurden rund 25 Millionen Euro investiert.

Nachhaltigkeit im täglichen Betrieb

Seit 2020 investierte die Unternehmensgruppe rund 35 Mio. Euro in nachhaltige Infrastruktur, moderne Arbeitsausstattung und die laufende Erneuerung ihrer rund 150 Fahrzeuge umfassenden Flotte. Mit dem Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge, darunter bereits fünf Elektro-LKWs, wird der CO₂-Ausstoß kontinuierlich reduziert. Gleichzeitig stärkt die Unternehmensgruppe ihre Energieautarkie durch Photovoltaikanlagen auf den Standorten von BMV und UDB mit einer Gesamtleistung von über 1.600 kWp.

Mehr Nutzen für Gemeinden und Bevölkerung

Ein weiterer zentraler Baustein ist die Stützung der Gemeinden bei der Abfallentsorgung. In den vergangenen sechs Jahren wurden die Gemeinden durch Leistungen im Wert von rund 30 Millionen Euro unterstützt. Diese Unterstützung kommt indirekt auch der Bevölkerung zugute.

