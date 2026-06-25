  • 25.06.2026, 16:00:33
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Vor der Urlaubsfahrt: Welche Fahrzeugchecks sich vor längeren Reisen lohnen

Die Sommermonate stehen vor der Tür und mit ihnen zahlreiche Urlaubs- und Ausflugsfahrten.

Wien (OTS) - 

Auto Wien Mitte (AWM) in Wien-Leopoldstadt empfiehlt, das Fahrzeug vor längeren Reisen rechtzeitig überprüfen zu lassen.

Gerade bei hohen Temperaturen und langen Fahrstrecken werden wichtige Fahrzeugkomponenten besonders beansprucht. Reifen, Bremsen, Flüssigkeiten und die Klimaanlage sollten daher vor Reiseantritt kontrolliert werden. Auch kleine Mängel, die im Alltag kaum auffallen, können auf längeren Fahrten zu Problemen führen.

Ein kurzer Fahrzeugcheck vor dem Urlaub kann helfen, Pannen zu vermeiden und für mehr Sicherheit unterwegs zu sorgen. Auto Wien Mitte bietet entsprechende Kontrollen für Fahrzeuge aller Marken an und empfiehlt, notwendige Wartungsarbeiten nicht erst kurz vor Reisebeginn durchführen zu lassen.

Buchen Sie jetzt Ihren Fahrzeugcheck

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AWM - Auto Wien Mitte
Telefon: +43 1 890 62 62
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.awm-kfz-werkstatt.at/

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