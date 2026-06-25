  • 25.06.2026, 14:04:32
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Erdbeben in Venezuela: Diakonie Katastrophenhilfe ruft zu Spenden auf

Sofortmaßnahmen sind jetzt überlebensnotwendig - Diakonie Partner sind vor Ort aktiv

Wien (OTS) - 

Nach den zwei schweren Erdbeben in Venezuela haben Diakonie Partner vor Ort erste Nothilfemaßnahmen eingeleitet. „Viele Familien haben letzte Nacht ihr Zuhause verloren. Viele bangen um ihre Liebsten oder müssen um sie trauern, während sie auch selbst dringend auf medizinische Versorgung, Lebensmittel und sauberes Trinkwasser angewiesen sind. In dieser schweren Stunde sind unsere Partner vor Ort bereits aktiv geworden, und starten erste Nothilfe für Erdbebenbetroffene“, so Diakonie Direktorin Maria Katharina Moser.

Die Diakonie Katastrophenhilfe in Österreich und Deutschland unterstützt die Sofortmaßnahmen und ruft zu Spenden auf.

Dringende Hilfe nötig!

Zu den dringendsten Maßnahmen zählen die Versorgung mit Lebensmitteln, Trinkwasser, Medikamenten, Notunterkünften sowie die Betreuung von Kindern und Familien. „Unsere Kolleg:innen vor Ort berichten von großen Schäden an Gebäuden und Infrastruktur, und von viel Verzweiflung. Das durch viele Krisen gebeutelte Land braucht dringend Unterstützung“, betont Moser.

Die Diakonie bittet um rasche Spenden für die Erdbebenhilfe in Venezuela. So können unsere Partner betroffene Menschen mit dem Nötigsten versorgen.

Bitte spenden Sie!
Diakonie Austria gemeinnützige GmbH | IBAN: AT85 2011 1287 1196 6333 | BIC: GIBAATWWXXX | Spenden-Kennwort: Erdbebenhilfe
Online Spenden: https://www.diakonie.at/erdbeben-venezuela

Rückfragen & Kontakt

Diakonie Österreich
Dr. Roberta Rastl
Telefon: 0043 664 314 9395
E-Mail: [email protected]

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