  • 25.06.2026, 13:58:02
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  • OTS0171

Mauersanierung entlang der Landesstraße L 147 in Kirchschlag

Modernisierung der Ufermauer verbessert Sicherheit und Infrastruktur

St. Pölten (OTS) - 

Die Ufer- und Stützmauer entlang der Ungerbachstraße im Zuge der L 147 im Gemeindegebiet von Kirchschlag in der Buckligen Welt wird durch Sanierungsmaßnahmen wieder auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Die Arbeiten werden von der Straßenmeisterei Aspang durchgeführt. Bis Ende Juni 2026 werden die Arbeiten abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten von rund 88.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Bei der bestehenden Ufermauer entlang der L 147 wurden die vorhandenen Leitschienen demontiert und die Randbalken abgebrochen. Derzeit wird der neue Randbalken von der Straßenmeisterei Aspang betoniert. Nach Abschluss der Betonierungsarbeiten werden die neuen Leitschienen montiert.

Bei der Ufermauer an der Ungerbachstraße im Zuge der Landesstraße L 147 in Kirchschlag in der Buckligen Welt war aus Sicherheitsgründen die Montage einer neuen Leitschiene samt Verlängerung erforderlich, wodurch auch eine Erneuerung des Randbalkens notwendig wurde. Aus diesen Gründen hat der NÖ Straßendienst die Sanierung der Ufermauer beschlossen.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: [email protected]

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