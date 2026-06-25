Hochkarätigster Salzburg Summit seit Bestehen: Ehemaliger US-Außenminister Antony Blinken zu Gast

Wien (OTS) -

Der ehemalige US-Außenminister Antony Blinken wird am diesjährigen Salzburg Summit auftreten. Es ist Blinkens erster Österreich-Auftritt nach seiner Amtszeit als US-Außenminister. Blinken war von 2021 bis 2025 Außenminister unter US-Präsident Joe Biden. Als US-Außenminister prägte Blinken die westliche Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine wesentlich mit. Im Zentrum standen die diplomatische Koordinierung mit Verbündeten und die politische Unterstützung Kiews. Er prägte die amerikanische Außenpolitik über Jahrzehnte und setzte sich insbesondere für die Stärkung transatlantischer Partnerschaften und der internationalen Zusammenarbeit ein.

Der von der Industriellenvereinigung (IV) veranstaltete Salzburg Summit findet heuer vom 22. bis zum 24. Juli 2026 zum siebten Mal statt. Keynote Speaker ist in diesem Jahr the Rt. Hon. Justin Trudeau, ehemaliger Premierminister von Kanada. Neben ihm zählen auch der türkische Finanzminister Mehmet Şimşek, der CEO von CNN, Mark Thompson, oder der EU-Kommissar für Inneres und Migration Magnus Brunner zu den Top Speakern.

Weitere internationale Top-Speaker in diesem Jahr sind unter anderem:

Johannes Hahn , Präsident Generalrat Oesterreichische Nationalbank (OeNB) und EU-Kommissar a.D.

, Präsident Generalrat Oesterreichische Nationalbank (OeNB) und EU-Kommissar a.D. Gunther Krichbaum , Bundesminister für Europäische Angelegenheiten Deutschland

, Bundesminister für Europäische Angelegenheiten Deutschland Claudia Bauer , Bundesministerin für Europäische Angelegenheiten

, Bundesministerin für Europäische Angelegenheiten Karoline Edtstadler , Landeshauptfrau von Salzburg

, Landeshauptfrau von Salzburg Wolfgang Hattmannsdorfer , Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus

, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus Eva-Maria Holzleitner , Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung

, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung Gerhard Zeiler , Präsident Warner Bros. Discovery International

, Präsident Warner Bros. Discovery International Alexander Pröll , Staatssekretär für Digitalisierung, Verfassung, öffentlichen Dienst, Koordinierung und Kampf gegen Antisemitismus

, Staatssekretär für Digitalisierung, Verfassung, öffentlichen Dienst, Koordinierung und Kampf gegen Antisemitismus Elisabeth Zehetner , Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus

, Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus Markus Richter , Staatssekretär im Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung Deutschland

, Staatssekretär im Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung Deutschland Michael Höllerer , CEO Raiffeisen Bank International RBI (ab 1. Juli)

, CEO Raiffeisen Bank International RBI (ab 1. Juli) Sabine Mauderer, Vizepräsidentin Deutsche Bundesbank

Vizepräsidentin Deutsche Bundesbank Steffen Lang , Präsident Novartis

, Präsident Novartis Markus Beyrer , Generaldirektor BusinessEurope

, Generaldirektor BusinessEurope Reinhard Florey , CFO OMV

, CFO OMV Kristina Hammer , Präsidentin der Salzburger Festspiele

, Präsidentin der Salzburger Festspiele Othmar Karas , Präsident Europäisches Forum Alpbach

, Präsident Europäisches Forum Alpbach Karl Nehammer , Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (EIB)

, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (EIB) Alejandro Plater , CEO A1 Group

, CEO A1 Group Lukas Mandl , Mitglied des Europäischen Parlaments

, Mitglied des Europäischen Parlaments Michael Strugl , CEO Verbund

, CEO Verbund Thomas Arnoldner , Vize-CEO A1 Telekom Austria Group

, Vize-CEO A1 Telekom Austria Group Sascha Bosezky , Leiter des Heeres-Nachrichtenamtes Österreich

, Leiter des Heeres-Nachrichtenamtes Österreich Christoph Knogler , CEO KEBA

, CEO KEBA Sven Smit , Vorsitzender McKinsey Global Institute

, Vorsitzender McKinsey Global Institute Kai Diekmann , ehemaliger Chefredakteur der BILD-Zeitung

, ehemaliger Chefredakteur der BILD-Zeitung Kate Smaje , Global Head, Technology & AI (CTO), McKinsey & Company London

, Global Head, Technology & AI (CTO), McKinsey & Company London Hermann Hauser , Mitgründer und Venture-Capital-Investor bei Amadeus Capital Partners

, Mitgründer und Venture-Capital-Investor bei Amadeus Capital Partners Thomas Zimpfer , Managing Director, B&C Group

, Managing Director, B&C Group Mark Kotter , Gründer bit.bio & clock.health

, Gründer bit.bio & clock.health Julia Ruhs , Journalistin Bayerischer Rundfunk, Bestsellerautorin, Kolumnistin BILD

, Journalistin Bayerischer Rundfunk, Bestsellerautorin, Kolumnistin BILD Christoph Alexander Müller , CEO Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV)

, CEO Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) Annemarie Weissenbacher , Rektorin Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU)

, Rektorin Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) Monika Köppl-Turyna , Direktorin EcoAustria

, Direktorin EcoAustria Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung

Über den Salzburg Summit

An drei Tagen – vom 22. bis zum 24. Juli 2026 – wird Salzburg zum Zentrum für wirtschafts- und politische Gespräche mit hochkarätigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Der Salzburg Summit dient als exklusive Plattform für den Austausch über die Zukunft des Standorts Europa, initiiert und organisiert von der Industriellenvereinigung. Technologische, wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Aspekte stehen neben der geopolitischen Dimension im Mittelpunkt der Gespräche.

Unterstützer und Partner

Ein Event dieser Größenordnung gelingt nur mit der Hilfe von Unterstützern und Förderern, so konnten unter anderem Audi, der Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs (Pharmig), Verbund, der Bankenverband, die Raiffeisenbank International AG, die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG, die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, der Raiffeisenverband Salzburg eGen, SKY Austria, die B&C-Gruppe sowie die Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (KSW) für das Event als Partner gewonnen werden. Die ÖBB fungiert wie auch in den letzten Jahren als Mobilitätspartner. Darüber hinaus wird der Summit mit Produkten von café+co unterstützt.

Fotos zur Pressekonferenz finden Sie hier und weitere Infos zum Salzburg Summit finden Sie unter www.salzburgsummit.com.