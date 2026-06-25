WM-Fieber auf eBay: Suchen nach Panini-Stickern, Vintage-Trikots und Retro-Fußball-Style steigen deutlich

Wien (OTS) -

Das WM-Fieber ist in vollem Gange und neue eBay-Daten zeigen: Fußball bietet weit über den Spielfeldrand hinaus starke Dynamik. Auf dem Marktplatz suchen Fans und Sammler:innen verstärkt im Rahmen der Weltmeisterschaft 2026 nach Stücken, die vergangene und aktuelle Spiele miteinander verbinden – von Vintage-Trikots und Panini-Stickeralben über Sammelkarten und Fußball-Merch bis hin zu Retro-Fußball Mode.

Bereits im Mai 2026 suchten eBay-Nutzer:innen weltweit mehr als 3.200 Mal pro Stunde nach dem Begriff „Fußball“. Auch das Interesse an ausgewählten Fußballspielern legte deutlich zu: Die Suchanfragen nach Luis Diaz stiegen im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 400 Prozent, jene nach Sadio Mané um mehr als 240 Prozent. Auch Lionel Messi, Vinicius Junior und Cristiano Ronaldo verzeichneten im Vergleich zu Mai 2025 starke Zuwächse.

Die Gewinner: Panini-Sticker und Trikots

Auch Nostalgie und Sammelleidenschaft spiegeln sich klar in den Daten wider. Die Suchanfragen nach Panini-Stickern stiegen im Mai im Vergleich zum Jahresbeginn um mehr als 180 Prozent, während die Suchen nach Vintage-Fußballtrikots im selben Zeitraum um mehr als 50 Prozent zunahmen. Das bisher meistgesuchte Panini-WM-Stickeralbum auf eBay im Jahr 2026 ist die Ausgabe von 2022, gefolgt von den Alben aus den Jahren 2014 und 2010.

Auch die Verkaufsdaten deuten auf eine zunehmende Dynamik im Sammlermarkt hin. Im Mai 2026 stieg die Zahl der verkauften WM-bezogenen Artikel auf eBay im Vergleich zum Jahresbeginn deutlich: Verkäufe im Zusammenhang mit „World Cup“ legten um mehr als 840 Prozent zu, „World Cup Card“ um mehr als 780 Prozent, „World Cup ball“ um mehr als 640 Prozent und „World Cup Jersey“ um mehr als 510 Prozent.

Mit eBay Live kommt eine weitere relevante Dimension dieser Sammlerkultur hinzu. Das Live-Shopping-Format von eBay bietet eine interessante Plattform für Sport-Sammlerstücke und ermöglicht Fans und Sammler:innen, gesuchte Stücke rund um große Sportmomente auf interaktive Weise zu entdecken, zu diskutieren und zu kaufen.

„Große Sportereignisse, wie der World Cup, bringen nicht nur Fans zusammen, sie lassen auch Erinnerungen, Geschichten und kulturelle Momente wieder aufleben“, sagt Sara Lapi, Head of European Central Markets bei eBay. „Auf eBay zeigt sich aktuell, wie stark die WM-Euphorie auch den Sammlermarkt bewegt. Die Nachfrage nach Sammlerstücken, Vintage-Trikots und Mode im Fußball-Look nimmt deutlich zu. Fans verfolgen nicht nur das laufende Turnier, sondern entdecken zugleich jene Stücke wieder, die sie mit vergangenen WM-Momenten verbinden.“

Retro Fußball Style Gadgets im Rekordhoch

Auch Retro-Fußball-Style gewinnt an Relevanz. Die Suchanfragen nach „World cup merch“ stiegen im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 770 Prozent, während Suchen nach „fifa world cup jersey vintage“ um mehr als 205 Prozent zunahmen. Auch Fußball inspirierte Modebegriffe wie „terrace sneakers“, „retro world cup jersey“ und „vintage world cup jersey“ verzeichneten starkes Wachstum. Das zeigt: Die WM beeinflusst nicht nur das Sammelverhalten, sondern auch den Alltagsstil.

Die Daten zeigen, dass das Interesse an der WM zunehmend von Nostalgie geprägt ist. Fans richten den Blick nicht nur auf das aktuelle Turnier, sondern suchen auch nach Stücken, die mit früheren Fußball Momenten verbunden sind – von Vintage-Trikots und Panini-Alben bis hin zu Sammelkarten, Bällen und Merch.

Zur Datengrundlage

Die in dieser Pressemitteilung verwendeten Daten basieren auf globalen eBay-Such- und Verkaufsdaten für ausgewählte Zeiträume zwischen dem 1. Jänner 2022 und Mai 2026. Die Analyse umfasst globale Such- und Verkaufstrends rund um WM-Sammlerstücke, Fußball-Memorabilia, Trikots, Stickeralben und fußball inspirierte Mode. Länderspezifische Daten von eBay.de wurden für diese österreichische Version nicht verwendet.

Über eBay

eBay Inc. (Nasdaq: EBAY) ist ein weltweit führendes Handelsunternehmen, das Menschen miteinander verbindet und Gemeinschaften aufbaut, um wirtschaftliche Chancen für alle zu schaffen. Die Technologie von eBay ermöglicht es, Millionen von Käufer:innen und Verkäufer:innen in mehr als 190 Märkten weltweit Handel zu treiben, zu wachsen und erfolgreich zu sein.

Das 1995 in San Jose, Kalifornien gegründete Unternehmen ist heute einer der weltweit größten und dynamischsten Online-Marktplätze, auf dem Kunden eine breite Auswahl an preiswerten und einzigartigen Produkten entdecken können. Im Jahr 2025 verzeichnete eBay ein Bruttowarenvolumen (GMV) von 79,6 Milliarden US-Dollar.

Weitere Informationen über das Unternehmen und sein globales Portfolio an Online-Marken finden Sie unter www.ebayinc.com.