Totale Sonnenfinsternis auf Mallorca erleben

Palma de Mallorca (OTS) -

Am 12. August 2026 blickt Europa gebannt zum Himmel: Eine totale Sonnenfinsternis zieht über den Kontinent hinweg und sorgt für eines der spektakulärsten Naturereignisse unserer Zeit. Solche Momente sind äußerst selten. Die letzte totale Sonnenfinsternis, die auch in Deutschland sichtbar war, ereignete sich im August 1999. Die nächste über deutschem Boden wird erst wieder am 3. September 2081 stattfinden.

Der Pfad der Totalität verläuft von der Arktis über den Nordatlantik und Grönland bis nach Island und Nordspanien und endet schließlich im westlichen Mittelmeer. Auch die Balearen liegen im Finsternispfad. Besonders eindrucksvoll: Die Sonnenfinsternis findet hier in den Abendstunden statt, wenn die Sonne bereits tief über dem Horizont steht - perfekte Voraussetzungen für unvergessliche Beobachtungen bei freiem Blick Richtung Westen.

Ideale Bedingungen für dieses außergewöhnliche Naturschauspiel bieten gleich drei Hotels von Universal Beach Hotels auf Mallorca: das Neptuno Universal Hotel an der Playa de Palma sowie die Hotels Romàntica und Cabo Blanco in Colònia de Sant Jordi.

Beste Aussicht von der der Rooftop Skybar im Romàntica

Das familienfreundliche Universal Hotel Romàntica wurde im Winter 2024/25 umfassend renoviert und präsentiert sich als modernes Familien- und Sporthotel mit 226 Zimmern. Zwei Pools - darunter einer mit Sonnenterrasse direkt am Meer - sowie Wasserrutschen, Kids Sea Club, Fitnessraum und tägliche Aktivitäten sorgen für abwechslungsreiche Urlaubstage.

Ein besonderes Highlight ist die Rooftop Skybar "7è Cel": Tagsüber wie nachts begeistert sie mit spektakulärem Meerblick und stilvollem Ambiente. Von hier aus lässt sich die totale Sonnenfinsternis in einzigartiger Atmosphäre erleben.

Perfekter Meerblick im Cabo Blanco

Das Boutiquehotel Cabo Blanco richtet sich exklusiv an Erwachsene und verbindet Ruhe und Meerblick auf besondere Weise. Das kleine Hotel mit 66 Zimmern liegt auf einem Felsplateau direkt am Meer und bietet damit ideale Voraussetzungen für den Blick auf den westlichen Horizont.

Zur Ausstattung gehören ein Pool und der direkte Zugang zum Meer sowie eine stilvolle Chill-out-Zone unmittelbar an der Küste. Kulinarisch setzt das Hotel auf gehobene Küche mit frischen mediterranen Produkten.

Stylisches Ambiente direkt an der Playa de Palma

Auch das Universal Hotel Neptuno bietet beste Aussichten auf die "Sofi" 2026. Das im Winter 2024/25 renovierte Hotel liegt direkt an der Playa de Palma und überzeugt mit stylischem Design, großzügiger Sonnenterrasse, Pool, Jacuzzi und Poolbar mit Chill-out-Zone.

Die gemütliche Lobby sowie das trendige Club Restaurant Joy Palace direkt an der Strandpromenade schaffen den perfekten Rahmen für entspannte Urlaubstage. Musikliebhaber kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Live-Musik, DJ-Sets und Shows sorgen regelmäßig für besondere Abende.

Mit ihrer Lage direkt am Meer und freiem Blick auf den Abendhimmel zählen die Universal Beach Hotels zu den besten Orten auf Mallorca, um einen entspannten Urlaub zu verbringen und die totale Sonnenfinsternis 2026 hautnah zu erleben. Für ein sicheres und unvergessliches Erlebnis stellen alle Universal Beach Hotels ihren Gästen kostenfrei Sonnenfinsternis-Brillen zur Verfügung.

Weitere Informationen zu den Universal Beach Hotels unter www.universalbeachhotels.com/de/

Über die Universal-Unternehmensgruppe:

Der Grundstein für die Universal Beach Hotels wurde 1947 vom Schweizer Touristikpionier Alfred Erhart gelegt. Bis heute befindet sich das Unternehmen in Familienbesitz und wird in dritter Generation von Yannik Erhart geführt. Die Gruppe betreibt aktuell 18 Hotels auf den Balearen, empfängt jährlich rund 100.000 Gäste und beschäftigt rund 1.200 Mitarbeitende. Die Häuser liegen in erstklassiger Strandlage und stehen für ein authentisches mediterranes Urlaubserlebnis, geprägt von Schweizer Qualitätsanspruch und kontinuierlicher Modernisierung. Zur Unternehmensgruppe gehören neben den Universal Beach Hotels auch eine eigene Incoming-Agentur auf Mallorca sowie der Reiseveranstalter Universal Mallorca Travel mit Sitz in Vaduz. Als Mallorca-Spezialist vermarktet dieser die Hotels exklusiv in der Schweiz und ergänzt das Angebot an Pauschalreisen mit weiteren Gruppen- und Spezialprodukten auf der Insel. Die Gäste der Universal Beach Hotels stammen vor allem aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.