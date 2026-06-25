Wirtschaftskammer im Wandel: SWV gestaltet Reformkurs für EPU und KMU maßgeblich mit

Wien (OTS) -

Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband Österreich (SWV) hat beim heutigen Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer Österreich zentrale Anliegen für Österreichs Unternehmerinnen und Unternehmer eingebracht und wichtige Erfolge erzielt. Im Mittelpunkt standen die ersten Ergebnisse des laufenden Reformprozesses der Wirtschaftskammer Österreich.

SWV-Präsident Bernd Hinteregger nutzte seine Fraktionserklärung, um von der Bundesregierung echte Schritte im Bürokratieabbau einzufordern und die Herausforderungen für Österreichs Betriebe deutlich anzusprechen.

„Österreichs Unternehmen brauchen endlich spürbare Entlastungen statt immer neuer Ankündigungen. Gerade Ein-Personen-Unternehmen und KMU kämpfen täglich mit Bürokratie, steigenden Kosten und wachsender Unsicherheit. Es ist höchste Zeit, dass Politik und Verwaltung liefern und Reformen konsequent umsetzen“, betonte Hinteregger.

Ein besonderer Schwerpunkt des Wirtschaftsparlaments lag auf den ersten Ergebnissen des laufenden Reformprozesses der Wirtschaftskammer Österreich. Der SWV begrüßt den eingeschlagenen Weg ausdrücklich und sieht darin eine große Chance, die Kammer effizienter, moderner und näher an den Bedürfnissen ihrer Mitglieder auszurichten.

Für den Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband steht dabei klar im Mittelpunkt, dass die Reformen vor allem jenen Betrieben zugutekommen müssen, die das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft bilden: den Ein-Personen-Unternehmen sowie den kleinen und mittleren Unternehmen.

„Der Reformprozess darf kein Selbstzweck sein. Er muss zu spürbaren Verbesserungen für die Betriebe führen. Weniger Bürokratie, schnellere Verfahren, moderne digitale Services und eine Interessenvertretung, die noch stärker an den Bedürfnissen von EPU und KMU ausgerichtet ist. Dafür steht der SWV – und dafür stehe ich“, so Hinteregger.

Außerdem betont der Wirtschaftsverband Präsident, dass eine wesentliches Ziel im Reformprozess, die Verbesserung der Wahlbeteiligung sein müsse – rund 25% Wahlbeteiligung seien ein Warnsignal für die Interessenvertretung und müssten ernst genommen werden um ein starkes politisches Verhandlungsmandat zu sichern.

Besonders erfreulich ist aus Sicht des SWV, dass mehrere vom Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband eingebrachte Anträge im Wirtschaftsparlament mit breiter Mehrheit angenommen wurden. Dazu zählen:

Bürokratieabbau und Entlastung der Unternehmen

Rechtssicherheit und Bestandsschutz bei Elektro-Dienstwägen

Vereinfachungen für Unternehmen im Bereich des Abfallwirtschaftsgesetzes

Faire und verhältnismäßige Bedingungen für KMU bei öffentlichen Auftragsvergaben

„Diese Beschlüsse sind wichtige Schritte für mehr Wettbewerbsfähigkeit, Planungssicherheit und faire Marktbedingungen. Gerade KMU und EPU brauchen weniger Hürden und mehr Unterstützung, um sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren zu können“, erklärte Hinteregger.

In seiner Rede unterstrich der Wirtschaftsverband-Präsident außerdem die Bedeutung weiterer Reformen für den Wirtschaftsstandort Österreich. Neben einer konsequenten Entbürokratisierung forderte er mehr Digitalisierung in der Verwaltung, ein eigenes Reformpaket für Ein-Personen-Unternehmen, Planungssicherheit bei Investitionen, faire Wettbewerbsbedingungen für KMU, eine offensive Fachkräftestrategie sowie den raschen Ausbau erneuerbarer Energien.

Besonders wichtig sei nun, dass der eingeschlagene Reformkurs innerhalb der Wirtschaftskammer konsequent fortgesetzt werde. Die heute präsentierten ersten Ergebnisse des Reformprozesses seien ein wichtiger Meilenstein, entscheidend werde jedoch sein, dass daraus nachhaltige Effizienzsteigerungen und konkrete Mehrwerte für die Mitgliedsbetriebe entstehen.

„Eine moderne Wirtschaftskammer muss sich laufend weiterentwickeln. Der Reformprozess bietet die Chance, Leistungen zu verbessern, Strukturen effizienter zu gestalten und die Interessenvertretung noch stärker auf die Bedürfnisse von EPU und KMU auszurichten. Der SWV wird weiterhin Garant dafür sein, dass Reformen nicht auf dem Papier stehen bleiben, sondern bei den Betrieben ankommen. Unser Maßstab ist nicht die Verwaltung, sondern der Nutzen für die Unternehmerinnen und Unternehmer in diesem Land“, so Hinteregger abschließend.