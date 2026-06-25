Open-Air-Kino beim Kesselhaus in Krems

St. Pölten (OTS) -

Wie jeden Sommer übersiedelt das Kino im Kesselhaus am Campus Krems auch heuer auf die benachbarte Wiese und präsentiert im Freiluftkinosaal zwischen 2. und 18. Juli an 17 Abenden die schönsten Filme des vergangenen Kino-Jahres, neue Produktionen und unvergessliche Filmklassiker. Eröffnet wird die sommerliche Reise durch die Welt des Films am 2. Juli mit der Fortsetzung der Kultkomödie „LOL (Laughing Out Loud)“ aus dem Jahr 2009: In „LOL 2.0“ genießt die 55-jährige Anne (Sophie Marceau) erstmals die neu gewonnene Freiheit, bis ihre 23-jährige Tochter nach beruflichen und privaten Rückschlägen wieder bei ihr einzieht.

In Folge stehen die drei Freitage mit „Blondinen bevorzugt“ am 3. Juli (100. Geburtstag von Marilyn Monroe), „Little Miss Sunshine“ am 10. Juli (20 Jahre) sowie „Top Gun“ am 17. Juli (40 Jahre) ganz im Zeichen jubiläumsträchtiger Kultfilme. Auch der Sing-along-Film „Peter Alexander – Alles nur aus Liebe“ feiert am 12. Juli einen 100. Geburtstag.

Aus der Reihe der Publikumslieblinge des vergangenen Kinojahres stehen am 4. Juli „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ nach Joachim Meyerhoffs Bestseller mit Senta Berger, am 6. Juli „Springsteen: Deliver Me From Nowhere“, am 7. Juli „Vier minus drei“ von Adrian Goiginger nach der Autobiografie von Barbara Pachl-Eberhart, am 8. Juli „Der Teufel trägt Prada 2“, am 9. Juli „Hamnet“, das Drama um William Shakespeares Familie, am 13. Juli die Liebesgeschichte „Ein fast perfekter Antrag“ mit Iris Berben und Heiner Lauterbach und am 16. Juli „EPIC: Elvis Presley in Concert“ mit bislang unveröffentlichtem Filmmaterial auf dem Programm.

An neuen Produktionen zu sehen sind am 5. Jui „Die Camino-Therapie – Finde deinen Weg“, am 11. Juli der tierische Krimispaß „Glennkill: Ein Schafskrimi“, am 14. Juli „Ab durch die Mitte“ mit Christian Clavier, am 15. Juli die Preview von „H. wie Habicht“ nach dem Bestseller von Helen Macdonald und am 18. Juli zu Finale „Solo Mio“ mit Kevin James und seinem neuen Liebesglück in Italien.

Für die Jüngsten gibt es mit „Chihiros Reise ins Zauberland“ am 4. Juli und „Pippi Langstrumpf“ am 17. Juli nicht nur zweimal Kinderkino im Saal, sondern mit „Cleo und der Verzauberer“ der ViBi Bühne im Kopf am 10. Juli ab 18 Uhr auch ein Live-Kindertheaterstück auf der Wiese.

An den frühen Abenden werden fast alle Filme des Open-Air-Programms auch im Kinosaal, allerdings in der englischsprachigen Originalfassung mit Untertiteln, gezeigt. Sollte es regnen, übersiedeln auch die Spätabendvorstellungen in den Kinosaal, wobei die ersten 100 Ticketbesitzer bzw. -besitzerinnen einen garantierten Sitzplatz im Trockenen haben. Filmbeginn im Freien ist um 21.15 Uhr, das Indoor-Programm startet mit Ausnahme von „Pippi Langstrumpf“ (17.30 Uhr) um 18.30 Uhr.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02732/908000, e-mail [email protected] und www.kinoimkesselhaus.at.