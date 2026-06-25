SPÖ-Seltenheim zu Wirtschaftsprognosen: „Österreichs Wirtschaft ist standhaft – Kampf gegen Teuerung hat weiterhin höchste Priorität“

Wien (OTS) -

Mit Blick auf die heute, Donnerstag, veröffentlichten Wirtschaftsprognosen hält SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim fest, dass sich die österreichische Wirtschaft trotz geopolitischer Krisen als äußerst widerstandsfähig erweist. „Wir waren auf einem guten Weg: Die Wirtschaft ist gewachsen, die Inflation gesunken. Dann hat Kickls bester Freund Donald Trump den Iran angegriffen und die Weltwirtschaft ins Chaos gestürzt“, so Seltenheim, der betont: „Die Bundesregierung hat rasch gehandelt, die Spritpreisbremse beschlossen und den Energiekrisenmechanismus auf den Weg gebracht. Die heutigen Prognosen zeigen, dass sich die österreichische Wirtschaft allen Unkenrufen zum Trotz gut behauptet“, so Seltenheim, der die positiven Aussichten für Industrie und Exportwirtschaft als „gute Nachricht für Österreich“ bezeichnet. Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Unsere Wirtschaft ist standhaft. Die SPÖ in der Regierung wird weiterhin alles daransetzen, das Budget sozial gerecht zu sanieren, die Teuerung zu bekämpfen und den Arbeitsmarkt zu stärken“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Die aktuellen Wirtschaftsdaten verdeutlichen, wie wichtig der konsequente Einsatz der SPÖ für ein leistbares Leben ist. „Die Spritpreisbremse wirkt. Sie begrenzt krisenbedingte Extraprofite der Erdölkonzerne und macht das Tanken billiger“, so Seltenheim, der festhält, dass die Regierung von der Mietpreisbremse über den Strom-Sozialtarif bis zum Medikamentenpreisdeckel zahlreiche Maßnahmen im Kampf gegen die Teuerung umgesetzt hat. „Nächste Woche tritt die Halbierung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel in Kraft – dann wird der tägliche Einkauf billiger“, so Seltenheim, der betont: „Wir haben bis Ende 2026 insgesamt 1,5 Milliarden Euro zur Inflationsdämpfung beschlossen – damit senken wir die Inflationsrate um 0,75 Prozent.“

Darüber hinaus hat die Bundesregierung wichtige Maßnahmen zur Stärkung des rot-weiß-roten Wirtschaftsstandorts und des Arbeitsmarktes beschlossen. „Wir bauen die erneuerbare Energie konsequent aus, stärken mit der Industriestrategie der heimischen Wirtschaft den Rücken und entlasten den Faktor Arbeit“, so Seltenheim, der unterstreicht, dass die SPÖ im Doppelbudget 2027/28 mehr Geld für Arbeitsmarktprojekte wie die Ausbildungspflicht bis 18 und die Beschäftigungsaktion 55+ verankert hat. (Schluss) ls/bj