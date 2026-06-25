Schweres Erdbeben in Venezuela: CARE bereitet mit lokalen Partnern Nothilfe vor – Bitte helfen Sie mit einer Spende!

Wien (OTS) -

Nach zwei verheerenden Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 hat die venezolanische Regierung den Notstand ausgerufen. Betroffen sind das Zentrum und insbesondere der Norden des Landes, darunter die Hauptstadt Caracas mit mehr als zwei Millionen Einwohner:innen. Zahlreiche Gebäude sind eingestürzt, Straßen und Kommunikationswege wurden beschädigt, die Stromversorgung ist in weiten Teilen des Landes unterbrochen.

Das volle Ausmaß der Katastrophe ist noch nicht absehbar. Es werden jedoch Tausende Todesopfer und Verletzte befürchtet. Rettungskräfte suchen weiterhin nach Menschen, die unter den Trümmern verschütteter Gebäude eingeschlossen sind.

CARE ist vor Ort durch lokale Partnerorganisationen im Einsatz. Derzeit werden die dringendsten Bedürfnisse ermittelt und Soforthilfemaßnahmen für die betroffene Bevölkerung mobilisiert. Besonders dringend benötigt werden Notunterkünfte, sauberes Trinkwasser, Lebensmittel, Hygieneartikel, Medikamente sowie medizinische Versorgung. Frauen, Kinder und ältere Menschen zählen zu den besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen.

Andrea Barschdorf-Hager, Geschäftsführerin von CARE Österreich, sagt: „Dieses Erdbeben trifft Menschen, die bereits seit Jahren mit Krisen und Entbehrungen leben müssen. Nun haben viele von ihnen innerhalb weniger Sekunden alles verloren. Während Rettungsteams nach Überlebenden suchen, fehlt es tausenden Familien an Wasser, Nahrung, medizinischer Versorgung und einem sicheren Schlafplatz. Jetzt ist schnelle und entschlossene Hilfe entscheidend, um Leben zu retten und die betroffenen Familien nicht allein zu lassen. Jede Spende trägt genau dazu bei – Bitte helfen Sie mit!“