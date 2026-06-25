Fonds Zukunft Österreich investiert 2026 75 Millionen Euro in Forschung, Technologie und Innovation

Wien (OTS) -

EUR 75 Millionen stellt der in der Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung angesiedelte Fonds Zukunft Österreich am 25. Juni 2026 zur Finanzierung von Spitzenforschung im Bereich der Grundlagen- und der angewandten Forschung sowie von Technologie- und Innovationsentwicklung zur Verfügung.

Von den EUR 75 Millionen gehen EUR 32 Mio. an die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG), EUR 23,5 Mio. an den Wissenschaftsfonds (FWF), EUR 9,5 Mio. an die Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (aws), EUR 6,5 Mio. an die Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) und EUR 3,5 Mio. an die Christian Doppler Forschungsgesellschaft (CDG).

Die Mittelvergabe orientiert sich an den strategischen Zielsetzungen der FTI-Strategie 2030 sowie der Industriestrategie der Bundesregierung und folgt den nachfolgenden Zielprioritäten:

Erreichung oder Erhaltung von Technologieführerschaft in den neun prioritären Schlüsseltechnologie- und Stärkefeldern der Industriestrategie 2035, unter besonderer Berücksichtigung der Kombination mehrerer Schlüsseltechnologien.

Hebelung nationaler Fördermittel durch Beteiligung an Europäischen Partnerschaften und Leuchtturm-Initiativen von übergreifender Bedeutung für das österreichische FTI-System.

Stärkung des Technologietransfers und Intensivierung der Kooperation von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft, insb. durch Errichtung und Zugang zu europäischen Schlüsseltechnologie-Infrastrukturen verbunden mit dem Aufbau entsprechender Ökosysteme und Services.

Die Mittel werden entlang von drei zentralen Themenfeldern eingesetzt:

EU-Partnerschaften und Ko-Finanzierung europäischer Programme (EUR 24,5 Mio.)

Seals of Excellence zur Förderung exzellenter, bereits auf EU-Ebene evaluierter Projekte (EUR 14 Mio.)

Schlüsseltechnologie-Infrastrukturen und Ökosystemaufbau (EUR 36,5 Mio.)

Die Ausschüttung erfolgt durch die Nationalstiftung für Forschung und Technologieentwicklung an vom Bund getragene Fördereinrichtungen. Damit werden bestehende und bewährte Strukturen genützt und gleichzeitig gezielte neue Impulse für den Innovationsstandort Österreich gesetzt.