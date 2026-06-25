  • 25.06.2026, 12:02:32
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Novak: Wien setzt auf KI mit Verantwortung: Neuer Lehrgang bringt KI in die Praxis

Neuer Lehrgang verbindet strategisches KI-Wissen und macht Führungskräfte im öffentlichen Sektor zu Gestalter*innen der digitalen Transformation.

Wien (OTS) - 

Künstliche Intelligenz ist längst Teil unserer Gegenwart und entwickelt sich zu einer zentralen Führungs- und Managementaufgabe. Entscheidend ist nun, ihre Potenziale verantwortungsvoll zu nutzen und konkrete Anwendungen in Organisationen zu verankern. Genau hier setzt der neue KI-Lehrgang für Führungskräfte an: Er vermittelt das Wissen und die Kompetenzen, um Chancen und Risiken einzuordnen, strategische Entscheidungen zu treffen und KI-Anwendungen erfolgreich in die Praxis zu bringen.

„Die Stadt Wien nimmt bei Künstlicher Intelligenz bereits eine Vorreiterrolle ein, das zeigen mehrere internationale Auszeichnungen für WienKI. Auf diesen Erfolgen baut die Stadt nun konsequent auf. Denn KI ist nicht nur ein Instrument für effizientere Prozesse und bessere Services, sondern auch ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Wer KI-Kompetenz in Organisationen verankert, stärkt Innovationskraft, Produktivität und Zukunftsfähigkeit. Gerade für den Wirtschaftsstandort Wien ist es daher zentral, Führungskräfte zu befähigen, technologische Entwicklungen strategisch einzuordnen und verantwortungsvoll in die Praxis umzusetzen. So werden die Voraussetzungen geschaffen, um Wertschöpfung, qualifizierte Arbeitsplätze und Innovation langfristig am Standort zu sichern und weiterzuentwickeln“, betont Vizebürgermeisterin und Stadträtin für Digitales, Barbara Novak.

Die KI-Transformation beginnt in den Führungsetagen

In diesem Lehrgang wird KI nicht als reines Technologiethema betrachtet, sondern als strategische Zukunftsaufgabe. Im Mittelpunkt stehen Fragen der Organisationsentwicklung, des Change Managements sowie der praktischen Integration von KI in Prozesse und Entscheidungsstrukturen.

Die Stadt Wien verfolgt dabei einen klaren Ansatz: Digitalisierung und Innovation stehen im Dienst der Menschen. Der Digitale Humanismus bildet die Grundlage für einen verantwortungsvollen, transparenten und vertrauenswürdigen Einsatz von KI. Datenschutz, IT-Sicherheit und die Anforderungen des europäischen AI Acts sind dabei wesentliche Leitplanken.

Das berufsbegleitende Programm vermittelt den Teilnehmenden fundiertes Wissen zu KI-Anwendungsfeldern, zu rechtlichen und ethischen Fragestellungen sowie zu den organisatorischen Voraussetzungen erfolgreicher KI-Projekte. Gleichzeitig fördert der Lehrgang den organisationsübergreifenden Austausch und den Aufbau einer Praxisgemeinschaft, die Erfahrungen teilt und voneinander lernt.

„Die digitale Transformation gelingt nicht allein durch Technologie. Entscheidend sind die Menschen, die sie gestalten. Führungskräfte sind Multiplikator*innen dieser Transformation. Sie schaffen die Voraussetzungen dafür, dass KI sinnvoll, sicher und nachhaltig genutzt werden kann“, so Novak abschließend.

Pressebilder finden sich auf: https://presse.wien.gv.at/presse/bilder

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Karin Jakubowicz
Mediensprecherin
Vizebürgermeisterin Barbara Novak
Telefon: +43 676 811881218
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