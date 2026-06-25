FPÖ Döbling fordert: Stadion Hohe Warte muss endlich umfassend saniert werden

Wien (OTS) -

Die FPÖ Döbling fordert die rasche Sanierung des Sportplatzes des First Vienna FC 1894 auf der Hohen Warte. Ein entsprechender Antrag wurde in der Bezirksvertretung eingebracht und der Kommission für Jugend, Bildung und Sport zugewiesen.

„Bei einer Vor-Ort-Begehung wurden gravierende bauliche Mängel festgestellt. Die Hohe Warte ist die Heimstätte des ältesten Fußballvereins Österreichs. Die Vienna steht seit über 130 Jahren für gelebte Fußballtradition und leistet hervorragende Arbeit im Nachwuchs- und Breitensport. Gerade jetzt, wo die rot-weiß-rote Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft mit starken Leistungen ganz Österreich begeistert, muss die Stadt auch in jene Infrastruktur investieren, auf der künftige Generationen von Fußballern ausgebildet werden“, betont gf. FPÖ-Döbling Bezirksparteiobmann LAbg. Klemens Resch.

Kritik übt Resch an den Prioritäten der Stadt Wien: „Für ideologische Prestigeprojekte und andere unnötige Ausgaben ist offenbar immer Geld vorhanden. Viel wichtiger wäre es, endlich den Erhalt einer historischen Sportstätte sicherzustellen und der Vienna jene Infrastruktur zu bieten, die sie verdient.“

„Wenn jetzt nicht gehandelt wird, werden die Schäden immer größer. Bald wird es heißen: 'Gefahr im Verzug'. Deshalb muss die Stadt Wien unverzüglich die notwendigen Mittel bereitstellen und die Sanierung der Hohen Warte auf Schiene bringen“, so Resch abschließend.