Katholische Jungschar: Kinderschutz auf Ferienlagern gesetzlich verankern

Wien (OTS) -

Wien, 25. Juni 2026 – Ferienlager sind für viele Kinder und Jugendliche ein Höhepunkt des Jahres: Gemeinschaft erleben, Neues ausprobieren, Freundschaften stärken und eine unbeschwerte Zeit miteinander verbringen. Damit Ferienlager sichere und stärkende Orte für alle Kinder sind, braucht es wirksame Kinderschutzkonzepte, klare Ansprechpersonen, Schulungen und ausreichend Ressourcen.

Die Katholische Jungschar Österreichs bekennt sich gemeinsam mit anderen ehrenamtlich getragenen Kinder- und Jugendorganisationen zu qualitätsvollen Kinderschutzkonzepten auf Ferienlagern. Gemeinsam mit den Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs empfiehlt sie der Politik die gesetzliche Verankerung von verpflichtenden Kinderschutzkonzepten für Ferienlager aller Anbieter.

„Mit diesem gemeinsamen Bekenntnis setzen wir ein klares Zeichen: Kinder haben ein Recht auf Schutz vor Gewalt – auch und besonders bei Ferienlagern“, betont Martina Erlacher, Bundesvorsitzende der Katholischen Jungschar Österreichs. „Als Kinder- und Jugendorganisationen übernehmen wir unseren Teil der Verantwortung. Damit Kinderschutzmaßnahmen wirksam und flächendeckend umgesetzt werden können, braucht es klare gesetzliche Rahmenbedingungen durch die Bundesregierung. Gewaltschutz von Kindern ist im Bundesverfassungsgesetz verankert. Deshalb liegt es in der Verantwortung der politischen Entscheidungstragenden, die notwendigen Ressourcen und Strukturen zur Verfügung zu stellen.“

Bei Ferienlagern und anderen mehrtägigen Angeboten mit Übernachtung ist besondere Sensibilität gefragt. Kinder verbringen mehrere Tage in einer neuen Umgebung, meist ohne Eltern und ihre vertrauten Bezugspersonen.

Kinderschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Um Kinderschutzmaßnahmen bei Ferienlagern, Camps und anderen Angeboten mit Übernachtung flächendeckend umzusetzen, braucht es verpflichtende Schutzkonzepte sowie umfassende, zweckgewidmete Förderungen.

Die unterzeichnenden Organisationen empfehlen daher mit Unterstützung der Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs folgende Maßnahmen:

Gesetzliche Verankerung von Kinderschutzkonzepten bei Ferienlagern, Camps und anderen Angeboten mit Übernachtung für Kinder und Jugendliche

Verpflichtende Bekanntgabe der kinderschutzbeauftragten Person des Veranstalters sowie externer Beschwerdestellen an alle Teilnehmenden, Eltern und mitarbeitenden Personen

Ausbau der Qualitätssicherung im Kinderschutz: durch Bereitstellung von mehr Ressourcen für die Erstellung von Kinderschutzkonzepten, Fort- und Weiterbildung, um Ehrenamtliche in ihrer Verantwortung zu unterstützen, und für die Vernetzung im Bereich Kinderschutz

Erleichterter Zugang zur erweiterten Strafregisterbescheinigung Kinder- und Jugendfürsorge über das digitale Amt

Kinderschutz sicherstellen, Kinderrechte ernst nehmen

„Kinder haben ein Recht darauf, gut geschützt aufzuwachsen – auch in ihrer Freizeit“, so Erlacher abschließend. „Ferienlager sollen Orte sein, an denen Kinder Gemeinschaft, Freude und Sicherheit erleben. Genau dafür setzen wir uns als Katholische Jungschar gemeinsam mit vielen anderen Kinder- und Jugendorganisationen ein. Denn Kinderschutz sicherzustellen heißt, Kinderrechte ernst zu nehmen.“

Die Katholische Jungschar arbeitet laufend an qualitätsvollen Schutzkonzepten für Jungscharlager, schult ehrenamtlich Engagierte und stärkt Kinder und Jugendliche durch Mitgestaltung und Teilhabe. Wie das konkret aussehen kann, zeigt das bundesweite Jungscharlager Kaleidio: Dort ist ein Kinderschutzteam rund um die Uhr für Kinder und Gruppenleiter*innen erreichbar; alle Mitwirkenden sind zum Kinderschutz geschult, Partizipation und Mitbestimmung werden aktiv gefördert.

Bekenntnis zu verpflichtenden Kinderschutzkonzepten für Ferienlager: https://www.jungschar.at/fileadmin/js/01_Ueber_Uns/Kinderschutz/Bekenntnis_Kinderschutz_Ferienlager_Juni2026.pdf

Unterzeichnende Organisationen:

Alpenvereinsjugend Österreich

Bund der Baptistengemeinden in Österreich

Evangelische Jugend Österreich

Freikirchen in Österreich

Katholische Jungschar Österreichs

Kinder- und Jugendwerk der Baptisten in Österreich

Naturfreundejugend Österreich

Österreichische Kinderfreunde

Pfadfinder*innen Österreich

Rote Falken Österreich

Das Bekenntnis zu verpflichtenden Kinderschutzkonzepten wird von den Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs unterstützt.

Weitere Infos: