Manninger: Gleichstellung braucht Klarheit!

Wien (OTS) -

Wer Gleichstellung vorantreiben will, braucht Klarheit über öffentliche Ausgaben. Mit dem Doppelbudget 2027/28 wird erstmals transparent dargestellt, wie öffentliche Gelder zur Gleichstellung von Frauen und Männern beitragen. "Gender Budgeting hat in Österreich Verfassungsrang. Die Bundesregierung sorgt nun für eine konsequente Umsetzung. Das ist ein Erfolg von Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner, die Gleichstellung vorantreibt", so SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger. "Es zeigt sich, was es für einen Unterschied macht, wenn wir Feminist*innen in der Regierung haben." ****

Erstmals gibt es eine gebündelte Darstellung aller Gleichstellungsziele und -maßnahmen im Bundeshaushalt entlang von sieben Themenbereichen – von Arbeitsmarkt und Bildung über Vereinbarkeit bis Gewaltschutz. 34 Gleichstellungsziele werden im Bundeshaushalt verfolgt und anhand messbarer Kennzahlen sowie konkreter Maßnahmen dokumentiert. Die Umsetzung dieser Ziele wird regelmäßig überprüft und evaluiert.

"Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner hat trotz Spardruck das höchste Frauenbudget in der Geschichte erzielt. Dadurch werden der Gewaltschutz und die Frauenberatung weiter ausgebaut. Wichtige Investitionen wie in Kinderbildung, Arbeitsmarkt und Pflege kommen Frauen zugute. Wir kommen in der Gleichstellung weiter. Österreich soll endlich wieder zu den fortschrittlichen Ländern in Europa gehören" so Manninger. (Schluss) bj