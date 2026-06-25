Danube Private University startet neues Ph.D.-Programm für Präzisions- und Personalisierte Medizin

Wiener Neustadt (OTS) -

Die Danube Private University (DPU) erweitert ihr akademisches Angebot um ein innovatives sechssemestriges Ph.D.-Programm in Precision and Personalized Medicine. Das Programm richtet sich an Absolventinnen und Absolventen der Naturwissenschaften, Medizin und Ingenieurwissenschaften, die an der Schnittstelle von Forschung, klinischer Praxis und Innovation arbeiten möchten.

Das neue Doktoratsprogramm verfolgt einen konsequenten „Bench-to-Bedside“-Ansatz und verbindet Grundlagenforschung mit klinischer Anwendung. Ziel ist es, wissenschaftliche Erkenntnisse schneller in konkrete Lösungen für die Gesundheitsversorgung zu überführen und damit einen Beitrag zur Weiterentwicklung einer individualisierten Medizin zu leisten.

Ein besonderes Merkmal des Programms ist sein interdisziplinärer Aufbau. Die Ausbildung umfasst unter anderem Genomik, Biomedizintechnik, Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, Biosensorik, Bioinformatik sowie regulatorische Wissenschaften. Durch die enge Zusammenarbeit mit Klinikerinnen und Klinikern aus kooperierenden Krankenhäusern wird sichergestellt, dass die Forschungsprojekte einen direkten klinischen Bezug haben.

Darüber hinaus erhalten die Doktorandinnen und Doktoranden Zugang zu spezialisierten Forschungsclustern, die krankheitsspezifische klinische Studien mit modernsten technologischen Ansätzen verbinden. Ein innovatives Co-Mentoring-Modell ermöglicht die Betreuung durch mehrere wissenschaftliche Expertinnen und Experten innerhalb der DPU sowie durch nationale und internationale Partnerinstitutionen.

Umfassende Förderung und internationale Vernetzung

Die aufgenommenen Ph.D.-Studierenden profitieren von einem attraktiven Förderpaket. Dazu gehören ein monatliches Bruttogehalt von 3.000 Euro (14-mal jährlich), Mobilitäts- und Reisekostenzuschüsse für internationale Forschungsaufenthalte und Konferenzteilnahmen sowie Zugang zu Programmen für Entrepreneurship, Technologietransfer und Kommerzialisierung.

Zusätzlich bietet die DPU kostenfreie Workshops zu Unternehmensgründung, Innovation und Wissensverwertung an. Internationale Kooperationen, Austauschprogramme und die Mitarbeit in spezialisierten Forschungsnetzwerken schaffen ein internationales Forschungsumfeld und eröffnen vielfältige Karriereperspektiven.

Bewerbung und Zulassung

Bewerben können sich Kandidatinnen und Kandidaten aus wissenschaftlichen, medizinischen und technischen Fachrichtungen mit einem abgeschlossenen Masterstudium oder gleichwertigen Abschluss und hervorragenden akademischen Leistungen. Die Zulassung erfolgt auf Basis der wissenschaftlichen Qualifikation, des Forschungspotenzials sowie der Passung zur Vision des Programms.

Interessierte Bewerberinnen und Bewerber müssen vor der Antragstellung eine Betreuerin oder einen Betreuer gewinnen und neben Zeugnissen und Abschlüssen zwei akademische Empfehlungsschreiben sowie eine Skizze ihres Forschungsvorhabens einreichen.

Unterrichtssprache: Englisch

Standort: Technologie- und Forschungszentrum (TFZ), Wiener Neustadt, Österreich

Programmdauer: 6 Semester (180 ECTS)

Bewerbungsfrist: 30. September 2026

Bewerbungen sind per E-Mail an [email protected] zu richten.

Für weitere Informationen steht zudem [email protected] zur Verfügung.

Im Anhang finden Sie den Text auch in englischer Sprache.