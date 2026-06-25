FIFA Fußball-WM 2026 im ORF mit Gruppenfinale: Am 27. Juni mit drei weiteren Entscheidungsspielen

Wien (OTS) -

Die nächsten WM-Entscheidungen: Am Samstag, dem 27. Juni, geht es bei der FIFA Fußball-WM 2026 weiter mit der dritten Runde der Gruppenphase und das bedeutet einmal mehr: Jeweils zwei Gruppenspiele finden gleichzeitig statt. Ab 1.50 Uhr (Ankick 2.00 Uhr) kommentieren Oliver Polzer und Helge Payer Uruguay – Spanien. Das Ergebnis dieses Spiels könnte auch Auswirkungen darauf haben, welchen Gegner Österreich in einem möglichen Sechzehntelfinale erhält. Das zweite Spiel des Tages, Neuseeland – Belgien, wird danach um 5.00 Uhr angepfiffen, die Kommentatoren sind Dietmar Wolf und Roman Mählich. Ab 21.50 Uhr melden sich Alina Zellhofer, Jasmin Eder, Viktoria Schnaderbeck und Peter Stöger im Vorfeld des Spiels Panama – England (Anpfiff 23.00 Uhr) aus dem WM-Studio. Dietmar Wolff und Helge Payer kommentieren.

Das Kult-Duo Rainer Pariasek und Andreas Herzog meldet sich dazwischen mit Updates aus den USA.

Abseits des Live-Geschehens auf den Spielfeldern und als Vorbote auf das allesentscheidende Gruppenspiel Österreichs zeigt ORF SPORT + bereits am 26. Juni um 21.30 Uhr die ÖFB-Pressekonferenz vor dem Spiel Algerien – Österreich (am 28. Juni ab 3.50 Uhr in ORF 1) live aus dem Arrowhead Stadium in Kansas City.

Alles zum vorangegangenen WM-Tag und einen Ausblick auf die Spiele des Tages bzw. abends bietet die „Morning Show“ um 9.05 Uhr in ORF 2. Bereits ab 6.00 Uhr steht ebenfalls in ORF 2 halbstündlich ein fünfminütiges „WM Update“ auf dem Programm.

Das gesamte ORF-Programmangebot zur Fußball-WM wird mit Untertiteln angeboten.

Ö3 hat die Torgarantie und Daniel Kulovits, der sich aus den USA meldet, wenn sich bei den WM-Spielen etwas tut.

Alles dreht sich um König Fußball – selbstverständlich auch auf sport.ORF.at, ORF ON und im ORF-Fußball-Special. Das umfangreiche multimediale Package zur FIFA Fußballweltmeisterschaft 2026 umfasst alles, was das Fanherz begehrt – von Live-Streams der vom ORF übertragenen Spiele inkl. zusätzlichen Tactical Feeds über Highlight-Videos und -Clips von allen Partien bis zu Storys, Daten, Live-Blogs und -Tickern. Volles WM-Programm also auch im Web und via Apps. Laufend aktuelle News und Highlights stellen auch die Social-Media-Angebote des ORF Sport und der ORF TELETEXT bereit.