- 25.06.2026, 11:25:32
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23 Absolvent:innen feiern erfolgreichen Abschluss der AKA.
Nachwuchsführungskräfte der österreichischen Hotellerie wurden in der Kaiserlodge in Scheffau für den Abschluss der 35. AKA des ÖHV-Campus ausgezeichnet.
Abteilungsleiter:innen sind in Hotels weit mehr als operative Führungskräfte. Sie halten Abläufe zusammen, führen Teams, lösen Herausforderungen im Alltag und sorgen dafür, dass Qualität beim Gast ankommt. „Abteilungsleiter:innen sind eine der wichtigsten Schnittstellen im Hotel. Sie verbinden die strategischen Ziele des Unternehmens mit dem operativen Alltag und prägen die Unternehmenskultur maßgeblich mit. Gute Führung fällt nicht vom Himmel. Sie braucht Fachwissen, Erfahrung und die Bereitschaft, sich laufend weiterzuentwickeln“, betont ÖHV-Campus-Leiterin Brigitta Brunner, BA.
Handwerkszeug für Führungskräfte
Genau hier setzt die AKA an. Über mehrere Monate beschäftigen sich die Teilnehmer:innen mit zentralen Fragen moderner Führung: Arbeitsrecht, Teamentwicklung, Qualitätsmanagement, betriebswirtschaftliche Kennzahlen, sowie der Steuerung von Abteilungen und Teams. Das Ziel ist, jungen Führungskräften das notwendige Handwerkszeug für ihre tägliche Arbeit mitzugeben und gleichzeitig ihre persönliche Entwicklung zu stärken, erklärt Lehrgangsleiterin Julia Pfeiffer, MA. Nachhaltige Führung entsteht dort, wo fachliche Kompetenz und persönliche Reife zusammenkommen.
Lernen, anwenden, reflektieren
Besonderen Wert legt die AKA auf den unmittelbaren Praxistransfer. Zwischen den Modulen werden Inhalte direkt im eigenen Betrieb angewendet und reflektiert. So entsteht konkreter Mehrwert für Teilnehmer:innen und Arbeitgeber:innen. Für Gloria Wagner vom Stock Resort, Sprecherin des diesjährigen Jahrgangs, war die AKA ein prägendes Kapitel ihrer beruflichen Entwicklung: „Die AKA war für mich weit mehr als eine Weiterbildung – sie war eine Zeit des persönlichen Wachstums. Ich durfte viele inspirierende Menschen kennenlernen, neue Sichtweisen entdecken und mich intensiv mit meiner Rolle als Führungskraft auseinandersetzen. Besonders wertvoll waren die ehrlichen Gespräche, der Austausch unter Kolleg:innen und die Erkenntnis, dass gute Führung bei einem selbst beginnt. Ich nehme nicht nur neues Wissen mit, sondern auch Freundschaften, Motivation und viele Erfahrungen, die mich beruflich und persönlich weiter begleiten werden.“
Investition in die Zukunft
Neben fachlichem Know-how entstehen in der AKA Jahr für Jahr wertvolle Netzwerke. Der Austausch mit Kolleg:innen aus unterschiedlichen Betrieben und Regionen eröffnet neue Perspektiven und schafft Verbindungen, die oft weit über die Ausbildungszeit hinaus bestehen bleiben. Für ÖHV-Generalsekretär Dr. Markus Gratzer sind gut ausgebildete Führungskräfte ein entscheidender Erfolgsfaktor für die Branche. Sie stärken die Mitarbeiter:innenbindung, sorgen für funktionierende Teams und tragen wesentlich dazu bei, dass Gäste jene Qualität erleben, für die die österreichische Hotellerie bekannt ist. Investitionen in Führung seien daher immer auch Investitionen in die Zukunft der Branche. Mit dem erfolgreichen Abschluss der 35. AKA haben die 23 Absolvent:innen einen wichtigen Schritt auf ihrem Karriereweg gesetzt – und gleichzeitig die Grundlage geschaffen, die Zukunft der österreichischen Hotellerie aktiv mitzugestalten.
23 Absolvent:innen:
Saleh Alhussein, HOTEL KRAINERHÜTTE
Rebecca Brandner, HOTEL FRITSCH AM BERG
Maximilian Doser, ALPIN SPA HOTEL TUXERHOF
Stipe Esegovic, HOTEL GOTTHARD
Marcel Feiner, STOCK RESORT
Carina Fladerer, REITER'S FINEST FAMILYHOTEL
Peter Jandl, STOCK RESORT
Amir Karimaldin, HOTEL KRAINERHÜTTE
Anja Katzlberger, WALDENTDECKERWELT
Tamara Klotz, HOTEL SINGER RELAIS & CHATEAUX
Annika Lampert, ALPINLODGES KÜHTAI
Paul Leeg, GAMS ZU ZWEIT
Juliana Mandl, REITER'S FINEST FAMILYHOTEL
Jan Meloun, REITER'S SUPREME HOTEL
Norman Niegisch, HOTEL SINGER RELAIS & CHATEAUX
Franz-Luca Pierer, ALMWELLNESS HOTEL PIERER
Sabine Ruppert, AKTIV & SPA HOTEL ALPENROSE
Natalie Schanda, HOTEL KRAINERHÜTTE
Maximilian Schwetz, HOTEL SCHNEEBERGHOF
Lisa Senn, DAS CENTRAL - ALPINE . LUXURY . LIFE
Julia Stadler, HOTEL AVIVA****S MAKE FRIENDS
Gloria Wagner, STOCK RESORT
Tine Wartmann, HOTEL SINGER RELAIS & CHATEAUX
9 Teilnehmer:innen aus Tirol
4 Teilnehmer:innen aus Vorarlberg
1 Teilnehmer aus der Steiermark
2 Teilnehmer:innen aus Oberösterreich
4 Teilnehmer:innen aus Niederösterreich
3 Teilnehmer aus Burgendland
Abteilungen: Direktion, Küche, Restaurant, Rezeption, Marketing, Shop
Inhalte der Abteilungsleiterakademie im Überblick:
- Arbeiten im Team
- Was bedeutet Führung? Persönlichkeit – Aufgaben – Werkzeuge einer Führungskraft
- Grundlagen zu Arbeitsrecht und Lehrlingsausbildung
- Human Resource Management (Mitarbeiterorganisation, -einteilung; Personalkosten; Meetingkultur)
- Grundlagen Budgetierung und Controlling
- Hygienemanagement und Prozessoptimierung
- Beschwerdemanagement
- Aktiv Verkaufen
Die Anmeldung für die nächste AKA 2026-2027 läuft bereits:
Modul 1
Di., 13. bis Fr., 16. Oktober 2026
Modul 2
Di., 9. bis Fr., 12. März 2027
Modul 3 & Prüfung
Mo., 14. bis Fr., 18. Juni 2027
Weitere Infos und Anmeldung unter Tel.: +43 1 533 09 52-38 oder per E-Mail an [email protected] und online unter www.oehv.at/aka.
ÖHV-Campus
Seit über fünfundzwanzig Jahren ist die ÖHV der kompetente Partner der Hotellerie für Weiterbildung. Neben Praktikerseminaren und Webinaren bietet die ÖHV Touristik Service GmbH mit der Abteilungsleiter- und der Unternehmerakademie sowie den Lehrgängen für F&B Kostenmanagement, Preisgestaltung & Vertrieb sowie auch Online-Marketing den entscheidenden Wissensvorsprung durch aktuelle Themen und Praxiswissen für alle Bereiche und auf allen Ebenen.
Weitere Pressemeldungen und Bildmaterial finden Sie unter www.oehv.at/presse
Rückfragen & Kontakt
Österreichische Hotelvereinigung
Julia Pfeiffer, MA
Telefon: +43 1 5330952 38
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.oehv.at
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