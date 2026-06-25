23 Absolvent:innen feiern erfolgreichen Abschluss der AKA.

Wien (OTS) -

Abteilungsleiter:innen sind in Hotels weit mehr als operative Führungskräfte. Sie halten Abläufe zusammen, führen Teams, lösen Herausforderungen im Alltag und sorgen dafür, dass Qualität beim Gast ankommt. „Abteilungsleiter:innen sind eine der wichtigsten Schnittstellen im Hotel. Sie verbinden die strategischen Ziele des Unternehmens mit dem operativen Alltag und prägen die Unternehmenskultur maßgeblich mit. Gute Führung fällt nicht vom Himmel. Sie braucht Fachwissen, Erfahrung und die Bereitschaft, sich laufend weiterzuentwickeln“, betont ÖHV-Campus-Leiterin Brigitta Brunner, BA.

Handwerkszeug für Führungskräfte

Genau hier setzt die AKA an. Über mehrere Monate beschäftigen sich die Teilnehmer:innen mit zentralen Fragen moderner Führung: Arbeitsrecht, Teamentwicklung, Qualitätsmanagement, betriebswirtschaftliche Kennzahlen, sowie der Steuerung von Abteilungen und Teams. Das Ziel ist, jungen Führungskräften das notwendige Handwerkszeug für ihre tägliche Arbeit mitzugeben und gleichzeitig ihre persönliche Entwicklung zu stärken, erklärt Lehrgangsleiterin Julia Pfeiffer, MA. Nachhaltige Führung entsteht dort, wo fachliche Kompetenz und persönliche Reife zusammenkommen.

Lernen, anwenden, reflektieren

Besonderen Wert legt die AKA auf den unmittelbaren Praxistransfer. Zwischen den Modulen werden Inhalte direkt im eigenen Betrieb angewendet und reflektiert. So entsteht konkreter Mehrwert für Teilnehmer:innen und Arbeitgeber:innen. Für Gloria Wagner vom Stock Resort, Sprecherin des diesjährigen Jahrgangs, war die AKA ein prägendes Kapitel ihrer beruflichen Entwicklung: „Die AKA war für mich weit mehr als eine Weiterbildung – sie war eine Zeit des persönlichen Wachstums. Ich durfte viele inspirierende Menschen kennenlernen, neue Sichtweisen entdecken und mich intensiv mit meiner Rolle als Führungskraft auseinandersetzen. Besonders wertvoll waren die ehrlichen Gespräche, der Austausch unter Kolleg:innen und die Erkenntnis, dass gute Führung bei einem selbst beginnt. Ich nehme nicht nur neues Wissen mit, sondern auch Freundschaften, Motivation und viele Erfahrungen, die mich beruflich und persönlich weiter begleiten werden.“

Investition in die Zukunft

Neben fachlichem Know-how entstehen in der AKA Jahr für Jahr wertvolle Netzwerke. Der Austausch mit Kolleg:innen aus unterschiedlichen Betrieben und Regionen eröffnet neue Perspektiven und schafft Verbindungen, die oft weit über die Ausbildungszeit hinaus bestehen bleiben. Für ÖHV-Generalsekretär Dr. Markus Gratzer sind gut ausgebildete Führungskräfte ein entscheidender Erfolgsfaktor für die Branche. Sie stärken die Mitarbeiter:innenbindung, sorgen für funktionierende Teams und tragen wesentlich dazu bei, dass Gäste jene Qualität erleben, für die die österreichische Hotellerie bekannt ist. Investitionen in Führung seien daher immer auch Investitionen in die Zukunft der Branche. Mit dem erfolgreichen Abschluss der 35. AKA haben die 23 Absolvent:innen einen wichtigen Schritt auf ihrem Karriereweg gesetzt – und gleichzeitig die Grundlage geschaffen, die Zukunft der österreichischen Hotellerie aktiv mitzugestalten.

23 Absolvent:innen:

Saleh Alhussein, HOTEL KRAINERHÜTTE

Rebecca Brandner, HOTEL FRITSCH AM BERG

Maximilian Doser, ALPIN SPA HOTEL TUXERHOF

Stipe Esegovic, HOTEL GOTTHARD

Marcel Feiner, STOCK RESORT

Carina Fladerer, REITER'S FINEST FAMILYHOTEL

Peter Jandl, STOCK RESORT

Amir Karimaldin, HOTEL KRAINERHÜTTE

Anja Katzlberger, WALDENTDECKERWELT

Tamara Klotz, HOTEL SINGER RELAIS & CHATEAUX

Annika Lampert, ALPINLODGES KÜHTAI

Paul Leeg, GAMS ZU ZWEIT

Juliana Mandl, REITER'S FINEST FAMILYHOTEL

Jan Meloun, REITER'S SUPREME HOTEL

Norman Niegisch, HOTEL SINGER RELAIS & CHATEAUX

Franz-Luca Pierer, ALMWELLNESS HOTEL PIERER

Sabine Ruppert, AKTIV & SPA HOTEL ALPENROSE

Natalie Schanda, HOTEL KRAINERHÜTTE

Maximilian Schwetz, HOTEL SCHNEEBERGHOF

Lisa Senn, DAS CENTRAL - ALPINE . LUXURY . LIFE

Julia Stadler, HOTEL AVIVA****S MAKE FRIENDS

Gloria Wagner, STOCK RESORT

Tine Wartmann, HOTEL SINGER RELAIS & CHATEAUX

9 Teilnehmer:innen aus Tirol

4 Teilnehmer:innen aus Vorarlberg

1 Teilnehmer aus der Steiermark

2 Teilnehmer:innen aus Oberösterreich

4 Teilnehmer:innen aus Niederösterreich

3 Teilnehmer aus Burgendland

Abteilungen: Direktion, Küche, Restaurant, Rezeption, Marketing, Shop

Inhalte der Abteilungsleiterakademie im Überblick:

Arbeiten im Team

Was bedeutet Führung? Persönlichkeit – Aufgaben – Werkzeuge einer Führungskraft

Grundlagen zu Arbeitsrecht und Lehrlingsausbildung

Human Resource Management (Mitarbeiterorganisation, -einteilung; Personalkosten; Meetingkultur)

Grundlagen Budgetierung und Controlling

Hygienemanagement und Prozessoptimierung

Beschwerdemanagement

Aktiv Verkaufen

Die Anmeldung für die nächste AKA 2026-2027 läuft bereits:

Modul 1

Di., 13. bis Fr., 16. Oktober 2026

Modul 2

Di., 9. bis Fr., 12. März 2027

Modul 3 & Prüfung

Mo., 14. bis Fr., 18. Juni 2027

Weitere Infos und Anmeldung unter Tel.: +43 1 533 09 52-38 oder per E-Mail an [email protected] und online unter www.oehv.at/aka.

ÖHV-Campus

Seit über fünfundzwanzig Jahren ist die ÖHV der kompetente Partner der Hotellerie für Weiterbildung. Neben Praktikerseminaren und Webinaren bietet die ÖHV Touristik Service GmbH mit der Abteilungsleiter- und der Unternehmerakademie sowie den Lehrgängen für F&B Kostenmanagement, Preisgestaltung & Vertrieb sowie auch Online-Marketing den entscheidenden Wissensvorsprung durch aktuelle Themen und Praxiswissen für alle Bereiche und auf allen Ebenen.

Weitere Pressemeldungen und Bildmaterial finden Sie unter www.oehv.at/presse