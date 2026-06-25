Wetterextreme: Mauersegler-Küken springen in die Tiefe – Nester werden heuer schon einen Monat früher zur Todesfalle

Wien/Vösendorf (OTS) -

Die enorme Hitzewelle der letzten Tage bringt bereits die ersten jungen Mauersegler ins Tierschutzhaus in Vösendorf vom Wiener Tierschutzverein/Tierschutz Austria. Unter aufgeheizten Hausdächern steigen die Temperaturen auf weit über 50 Grad. Für die noch nicht flugfähigen Jungvögel wird das Nest zur tödlichen Hitzefalle.

„ Die Tiere stehen vor einer grausamen Entscheidung: Entweder sie bleiben im Nest und drohen bei der Hitze zu verenden oder sie springen in die Tiefe, obwohl sie noch gar nicht fliegen können ", erklärt Stephan Scheidel, Tierheimleiter vom Tierschutzhaus.

Wer den Sturz überlebt, ist am Boden schutzlos und droht zu überhitzen oder wird leichte Beute für Krähen und Katzen. Heuer müssen bereits Ende Juni die ersten Mauersegler aufgenommen werden – rund einen Monat früher als im vergangenen Jahr. Die Klimakrise verschärft die Hitzebelastung für Wildtiere zunehmend. Dass heuer zusätzlich ein El-Niño-Ereignis außergewöhnlich hohe Temperaturen begünstigt, macht sich bereits jetzt bemerkbar.

Mit Sorge blickt der Wiener Tierschutzverein/Tierschutz Austria nun auf das bevorstehende Wochenende. Prognosen zufolge könnten die Temperaturen regional auf bis zu 40 Grad steigen. „ Wir befürchten, dass in den kommenden Tagen noch deutlich mehr Jungvögel aus ihren überhitzten Nestern springen werden. Je heißer es unter den Dächern wird, desto größer wird der Überlebensdruck für die Küken “, so Scheidel.

Mit einfachen Maßnahmen Wildtieren helfen

„ Ein Mauersegler am Boden ist immer ein Notfall. Die Tiere brauchen rasch Hilfe und sollten in eine Wildtierstation, etwa zu uns nach Vösendorf, oder zu einer Tierärztin beziehungsweise einem Tierarzt gebracht werden ", so Scheidel.

Doch nicht nur Mauersegler leiden unter der Hitze. Der Wiener Tierschutzverein/Tierschutz Austria empfiehlt deshalb, flache Wasserschalen für Wildtiere aufzustellen, das Wasser täglich zu wechseln und Steine oder Äste hineinzulegen, damit auch Insekten nicht ertrinken.

Jetzt helfen

Verletzte oder hilfsbedürftige Wildtiere können rund um die Uhr über den Tiernotruf des Wiener Tierschutzvereins/Tierschutz Austria unter +43 1 699 2480 gemeldet werden.

Außerdem werden laufend neue Freiwillige für Team Tierschutz gesucht, die den Transport gemeldeter Tiere in Not übernehmen. Infos zur Team Tierschutz: https://www.tierschutz-austria.at/teamtierschutz/

Die Aufzucht eines Mauerseglers kostet rund 70 Euro und ist nur dank Spenden möglich. Infos zum Spendenprojekt: https://www.tierschutz-austria.at/wildtiere-in-not



Fotos (honorarfrei): https://flic.kr/s/aHBqjCXxm9