Staatspreis „Familie & Beruf“ 2026: Gewinner ausgezeichnet

Wien (OTS) -

In feierlichem Rahmen fand gestern Abend im VIENNABallhaus in Wien die Verleihung des Staatspreises „Familie & Beruf“ statt. Insgesamt 63 Betriebe und Organisationen aus sechs Bundesländern reichten in diesem Jahr ihre Initiativen und Projekte zur Förderung von Familienfreundlichkeit ein.

„Ich gratuliere allen ausgezeichneten Betrieben herzlich zu ihrem Engagement. Sie zeigen eindrucksvoll, wie durch kreative Ideen, nachhaltige Maßnahmen und innovative Konzepte Arbeitswelten entstehen können, die den Bedürfnissen von Familien gerecht werden. Damit setzen sie wichtige Impulse und dienen als Vorbild für andere Unternehmen in Österreich“, betonte Familienministerin Claudia Bauer im Rahmen der Preisverleihung.

Der Staatspreis baut auf den Landeswettbewerben der Bundesländer auf. Die jeweils drei bestplatzierten Unternehmen pro Bundesland sind berechtigt, ihre Projekte auf Bundesebene einzureichen. Die Auszeichnungen wurden in fünf Kategorien vergeben – von Klein-, Mittel- und Großbetrieben bis hin zu öffentlich-rechtlichen sowie Non-Profit-Organisationen.

Mit dem Staatspreis „Familie & Beruf“ sowie einem ergänzenden Sonderpreis werden österreichweit jene Unternehmen und Institutionen sichtbar gemacht, die eine besonders familienbewusste Personalpolitik verfolgen. Alle prämierten sowie teilnehmenden Organisationen sind Teil des Netzwerks „Unternehmen für Familien“ und tragen damit aktiv zur Weiterentwicklung familienfreundlicher Arbeitsbedingungen bei.

Im Zuge der Verleihung wurde zudem der Sonderpreis zum Staatspreis zum diesjährigen Thema „Familienfreundliches Employer Branding: Wege zur besseren Vereinbarkeit von Pflege & Beruf“ vergeben. Die drei überzeugendsten digitalen Projekte wurden durch ein öffentliches Online-Voting ermittelt. Unter Employer Branding versteht man sämtliche strategischen Maßnahmen, mit denen sich Unternehmen als attraktive und familienfreundliche Arbeitgeber positionieren – sowohl gegenüber potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern als auch gegenüber bestehenden Mitarbeitenden.

Ausgezeichnet wurden folgende Unternehmen:

Private Wirtschaftsunternehmen bis 20 Beschäftigte:

1. Platz: IT-Management & Coaching GmbH

2. Platz: cook up kitchen e.U.

3. Platz: Maurhart & Co Ges.m.b.H.

Private Wirtschaftsunternehmen mit 21-100 Beschäftigten:

1. Platz: MASSIVE ART WebServices GmbH

2. Platz: KWG - Meine freundliche Energiequelle

3. Platz: ORBIS Austria GmbH

Private Wirtschaftsunternehmen ab 101 Beschäftigten:

1. Platz: illwerke vkw AG

2. Platz: Generali Versicherung AG

3. Platz: HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H.

Non Profit Unternehmen/Institutionen:

1. Platz: Klinikum Wels-Grieskirchen GmbH

2. Platz: Aktion Tagesmütter/väter Katholischer Familienverband Tirol

3. Platz: Herz-Jesu Krankenhaus GmbH

Öffentlich-rechtliche Unternehmen/Institutionen:

1. Platz: Fachhochschule Vorarlberg GmbH

2. Platz: Tirol Kliniken GmbH

3. Platz: WU Wirtschaftsuniversität Wien

Sonderpreis zum Thema „Familienfreundliches Employer Branding: Wege zur besseren Vereinbarkeit von Pflege & Beruf“:

1. Platz: Altenwohnheim Kitzbühel GmbH

2. Platz: Caritas Kärnten

3. Platz: Alles Clara Gemeinnützige GmbH – Gesellschaft zur Entlastung pflegender Angehöriger

Alle Informationen zum Staatspreis finden Sie unter www.familienfreundlichsterbetrieb.at

