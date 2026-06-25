Schulmaterial kostet Zeit und Nerven: Neue Plattform entlastet Familien und Schulen

Schörfling am Attersee (OTS) -

Mit dem Ende des Schuljahres erhalten Familien die Materiallisten für das kommende Schuljahr von Lehrkräften. Dabei investieren Eltern im Durchschnitt rund 300 Euro pro Schulkind in allgemeine Schulmaterialien und Bücher (Quelle: Arbeiterkammer Wien, 2024). In der Praxis ist die Beschaffung der Produkte mit Herausforderungen durch unklare Angaben und Fehleinkäufen verbunden.

Mit LeichteListe steht seit heuer ein kostenloses digitales Werkzeug zur Verfügung, das Materiallisten automatisch erkennt. Lehrkräfte können ihre Listen direkt online erstellen und papierlos per Link bzw. QR-Code oder per Ausdruck an Eltern weitergeben. Alternativ können Eltern ihre Papier-Liste abfotografieren und hochladen. Die Plattform verknüpft die Begriffe mit tatsächlich erhältlichen Produkten am Markt und weist auf fehlende Angaben hin. LeichteListe ist im Bildungsportal des Bundesministeriums für Bildung verfügbar und kann von Schulen über das Dashboard aktiviert werden.