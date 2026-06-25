  • 25.06.2026, 10:54:33
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Schulmaterial kostet Zeit und Nerven: Neue Plattform entlastet Familien und Schulen

Eltern geben rund 300 Euro pro Kind für Schulmaterial aus, dabei verursachen uneinheitliche Materiallisten einen hohen Aufwand. Eine kostenlose KI-Anwendung sorgt für Entlastung.

„Jede Lehrkraft gestaltet Materiallisten anders – als Tabelle, Fließtext oder handschriftliche Notiz. Außerdem stehen oft Begriffe darauf, die missverständlich sind oder Produkte bezeichnen, die es in dieser Form nicht mehr gibt. Diese Vielfalt automatisch zu erkennen und richtig zuzuordnen, war eine der größten Herausforderungen“, erklärt Birgit Koxeder-Hessenberger, die sich Anfang 2026 mit LeichteListe Österreich selbstständig gemacht hat. Künstliche Intelligenz unterstützt die Analyse der Listen und hilft dabei, den Schulbedarf innerhalb von weniger als einer Minute zu strukturieren.
Schörfling am Attersee (OTS) - 

Mit dem Ende des Schuljahres erhalten Familien die Materiallisten für das kommende Schuljahr von Lehrkräften. Dabei investieren Eltern im Durchschnitt rund 300 Euro pro Schulkind in allgemeine Schulmaterialien und Bücher (Quelle: Arbeiterkammer Wien, 2024). In der Praxis ist die Beschaffung der Produkte mit Herausforderungen durch unklare Angaben und Fehleinkäufen verbunden.

Mit LeichteListe steht seit heuer ein kostenloses digitales Werkzeug zur Verfügung, das Materiallisten automatisch erkennt. Lehrkräfte können ihre Listen direkt online erstellen und papierlos per Link bzw. QR-Code oder per Ausdruck an Eltern weitergeben. Alternativ können Eltern ihre Papier-Liste abfotografieren und hochladen. Die Plattform verknüpft die Begriffe mit tatsächlich erhältlichen Produkten am Markt und weist auf fehlende Angaben hin. LeichteListe ist im Bildungsportal des Bundesministeriums für Bildung verfügbar und kann von Schulen über das Dashboard aktiviert werden.

Rückfragen & Kontakt

LeichteListe Österreich
MMag. Birgit Koxeder-Hessenberger
Telefon: 0043 650 3236352
E-Mail: [email protected]

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