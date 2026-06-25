„Bewusst gesund“ über Quinoa – Superfood mit Gebrauchsanweisung

Wien (OTS) -

Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 27. Juni 2026, um 17.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Quinoa – Superfood mit Gebrauchsanweisung

Quinoa – auch Reis der Inka genannt – dient in Südamerika seit ca. 6.000 Jahren als Grundnahrungsmittel und landet auch in unseren Breiten immer öfter auf dem Teller. Mittlerweile wird die Nusspflanze, oft fälschlicherweise als Getreide kategorisiert, auch in Österreich angebaut. Quinoa-Samen gelten aufgrund ihres hohen Mineralstoff-, Eiweiß- und Vitamingehalts als sehr gesundes Superfood. Allerdings will der richtige Umgang mit dem „Pseudogetreide“ gelernt sein. Wird ungeschälter Quinoa vor dem Kochen nicht gründlich genug gewaschen, etwa in einem Wasserbad, können Magen-Darm-Beschwerden die Folge sein. Ernährungsexpertin Andrea Fičala gibt Tipps zur Zubereitung. Gestaltung: Christian Kugler

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Diabetes Typ 2

Bewegungsmangel und falsche Ernährung gelten als Hauptursachen für Diabetes mellitus Typ 2. Das ist die häufigste Form der Zuckerkrankheit. Sie entsteht durch Insulinresistenz oder Insulinmangel und führt zu einem erhöhten Blutzuckerspiegel. An Typ-2-Diabetes, früher als Altersdiabetes bezeichnet, erkranken auch immer mehr junge Menschen. Auf welche Symptome man achten sollte und was man vorbeugend gegen die Erkrankung tun kann, erklärt Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Tonikum – Musizieren hält die Gehirnzellen fit

„Was Hänschen nicht lernt, das lernt Hans nimmermehr“ lautet ein bekanntes Sprichwort, das sich in vielen Köpfen festgesetzt hat. Dabei hat es gerade für ältere Menschen viele Vorteile, etwas Neues zu lernen, vor allem wenn es sich dabei um ein Musikinstrument handelt. Auch, wenn es anfänglich schwierig erscheint, zahlt es sich aus: Aktives Musizieren kann einigen altersbedingten Schwächen vorbeugen und hat positive Auswirkungen auf unser Wohlbefinden. Durch die Koordinationsleistung entstehen nachweislich neue Verbindungen zwischen den beiden Gehirnhälften und neue Nervenzellen – ganz egal, für welches Instrument man sich entscheidet. „Bewusst gesund“ zeigt einen 73-jährigen Musik-Enthusiasten, der das Schlagzeug für sich entdeckt hat. Gestaltung: Christoph Hofer

Studiogespräch: Sex im Alter – chronische Erkrankungen und Sexualität

Diabetes, Bluthochdruck und Arthritis sind chronische Erkrankungen, die vermehrt im Alter auftreten und Einfluss auf die Sexualität haben. Körperliche Einschränkungen, Schmerzen oder Nebenwirkungen von Medikamenten führen dabei oft zu Verunsicherung und machen das Thema zu einem Tabu. Ein erfülltes Liebesleben im Alter ist möglich, erfordert aber Anpassungsfähigkeit und offene Kommunikation. Aufklärung sowie der Mut, das Thema in medizinischen oder therapeutischen Gesprächen anzusprechen, helfen dabei, das Schweigen zu durchbrechen. Denn sexuelle Gesundheit ist ein wesentlicher Bestandteil der Lebensqualität – in jedem Alter und auch trotz gesundheitlicher Herausforderungen. Mehr dazu im Gespräch mit DDr. Barbara Maier, Fachärztin für Frauenheilkunde.

Fakt oder Mythos: Kann man Kopfschmerzen wegtrinken?

Die Sommermonate werden bei uns immer heißer: Draußen steigen die Temperaturen, drinnen laufen die Klimaanlagen. Viele Menschen klagen dann über pochende oder stechende Kopfschmerzen. Aber auch ein Wetterumschwung und noch viele andere Ursachen können zu Kopfschmerzen führen. Oft heißt es dann schnell: „Du trinkst zu wenig!“ Stimmt das wirklich? Können wir Kopfschmerzen tatsächlich einfach mit Wasser wegtrinken? Dr. Christine Reiler klärt auf: Wann kann Wassertrinken bei Kopfschmerzen Erleichterung bringen? Dazu gibt es Tipps zu pflanzlichen Hausmitteln, die Kopfschmerzen lindern können. Gestaltung: Tommy Schmidle