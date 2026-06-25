Lotto: Vierfachjackpot mit 4,1 Mio. Euro geht in die Steiermark

Wien (OTS) -

Die Steiermark war die große Gewinnerin nach den Ziehungen vom vergangenen Mittwoch, denn sowohl der Solo-Sechser bei „6 aus 45“ als auch der Solo-Joker wurden im grünen Herzen Österreichs erzielt. Im östlichen Teil des Bundeslandes wurde jener Normalschein mit zehn angekreuzten Tipps abgegeben, mit dem es gelungen ist, den Vierfachjackpot zu knacken und mehr als 4,1 Millionen Euro zu gewinnen. Die „sechs Richtigen“ befanden sich dabei im achten Tipp.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl waren Oberösterreich und Tirol erfolgreich. In beiden Bundesländern wurde je ein Gewinn zu mehr als 65.500 Euro erzielt, wobei es in OÖ ein Normalschein war und in Tirol ein Quicktipp, die zum Erfolg geführt hatten.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch keinen Sechser, wodurch wiederum die Fünfer zum Zug kamen. Auf sie wurde die Gewinnsumme aufgeteilt, und so erhalten 44 Spielteilnehmer:innen jeweils rund 7.700 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde, einer Bonus-Ziehung am Freitag, geht es um rund 100.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es am Mittwoch ebenfalls einen Sologewinn in der Steiermark. Das „Ja“ zur richtigen Joker Zahl auf einem EuroMillionen Quicktipp war letztendlich rund 208.000 Euro wert.

Die nächste Ziehung ist eine Bonus-Ziehung am Freitag, den 26. Juni 2026, die wiederum im Ziehungssaal der Österreichischen Lotterien am Rennweg 44 in Wien stattfindet.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Mittwoch, 24. Juni 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen