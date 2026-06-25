  • 25.06.2026, 10:31:02
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Bernd Langensteiner wird neuer Rektor an der PH Niederösterreich

Wien (OTS) - 

Mit 1. August 2026 gibt es eine neue Spitze an der Pädagogische Hochschule Niederösterreich. Herr Bundesminister Christoph Wiederkehr bestellt Herrn Mag. Dr. Bernd Langensteiner, MEd zum neuen Rektor der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich. Er bringt dabei langjährige Erfahrungen in unterschiedlichen Funktionen des Bildungssystems und ein dialogorientiertes Leitungsverständnis mit.

Die Pädagogischen Hochschulen spielen eine zentrale Rolle dabei, qualifizierte Lehrpersonen für den Schulbetrieb auszubilden, Schulen bei Veränderungsprozessen zu begleiten, eine enge Verbindung zu den Bildungsdirektionen zu halten und innovative Impulse für die Weiterentwicklung des österreichischen Bildungssystems zu setzen.

Die Pädagogische Hochschule Niederösterreich zählt nicht nur in Niederösterreich, sondern generell in der österreichischen Bildungslandschaft zu einer der zentralen Einrichtungen der österreichischen Pädagoginnen- und Pädagogenbildung. Sie verbindet wissenschaftliche Expertise mit einer starken Praxisorientierung zu den Schulen.

Lebenslauf Mag. Dr. Bernd Langensteiner, MEd:

geboren 1977 in Steyr, promovierte 2014 an der Technischen Universität Graz und war nach Lehrtätigkeiten an Universität, Fachhochschule und Pädagogischer Hochschule sowie als Leiter des BG/BRG Enns zuletzt Abteilungsleiter der Bildungsregion Wels-Grieskirchen-Eferding in der Bildungsdirektion Oberösterreich. Daneben absolvierte er den Hochschullehrgang Schulmanagement (MEd) und wirkte in bundesweiten Entwicklungsgremien des Bildungsministeriums mit.

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