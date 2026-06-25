  • 25.06.2026, 10:19:02
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Austrian Forum for Peace 2026: Internationale Friedenskonferenz auf Burg Schlaining

Stadtschlaining (OTS) - 

Von 29. Juni bis 2. Juli 2026 lädt das Österreichische Friedenszentrum (ACP) bereits zum vierten Mal zum Austrian Forum for Peace auf Burg Schlaining. Unter dem Motto „The Art of Peace“ bringt die Konferenz internationale Expert*innen aus Diplomatie, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Kunst zusammen, um neue Perspektiven auf Frieden, Sicherheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu entwickeln.

Im Mittelpunkt stehen Fragen nach Friedensförderung in einer Zeit zunehmender globaler Spannungen. Diskutiert werden Ansätze der Deeskalation, Diplomatie, Mediation und Konflikttransformation – Inhalte, auf die sich Österreich auch im Rahmen seiner Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat zwischen 2027 und 2028 fokussieren möchte. Gleichzeitig wird die Rolle von Kunst und Kultur für ein friedliches gesellschaftliches Miteinander thematisiert.

Eröffnet wird das Forum mit Keynotes des Friedensforschers Oliver P. Richmond und der ehemaligen UNESCO-Generaldirektorin Audrey Azoulay, französische Ministerin für Kultur und Kommunikation von 2016 bis 2017. Weitere Höhepunkte sind die Spotlight Conversation zur humanitären Lage im Sudan mit Vertreter*innen der Emergency Response Rooms of Sudan, Gewinner des alternativen Nobelpreises, sowie eine öffentliche Podiumsdiskussion mit Hannelore Veit über die Auswirkungen der aktuellen US-Außenpolitik auf Frieden, Sicherheit und internationale Zusammenarbeit. Am 1. Juli diskutiert unter anderem Kristin Lund, die erste weibliche Kommandantin einer UN-Friedensmission, über die Zukunft internationaler Friedensoperationen.

Begleitet wird die Konferenz von einem Kunstprogramm mit Installationen zum Thema Frieden sowie einer Ausstellung des südsudanesischen Künstlerkollektivs „The Silent Vow“. Die Ausstellungen sind während des Forums kostenfrei zugänglich.

Rückfragen & Kontakt

Austrian Centre for Peace
Tina Gangoly-Madl
Telefon: 0043 3355 2498
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.ac4p.at

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