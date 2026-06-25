Volkshilfe: Soziale Krise hält an – Schieflage verschärft sich

Wien (OTS) -

„Wir können uns den Überreichtum nicht mehr leisten und fordern die Besteuerung von großen Vermögen und Erbschaften zur Finanzierung eines gerechten Sozialstaats“, fordert Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich, nach der Veröffentlichung der neuen Studienergebnisse „So geht's uns heute“ der Statistik Austria.

Rund 1,5 Millionen Menschen haben im vergangenen Jahr Einkommensverluste erlitten, 703.000 Menschen haben Schwierigkeiten, mit ihrem laufenden Einkommen auszukommen. Besonders betroffen sind Menschen mit niedrigen Einkommen, Arbeitslose und Ein-Eltern-Haushalte und damit meist Frauen. Steigende Wohn-, Energie- und Lebensmittelkosten setzen viele Haushalte massiv unter Druck. Mehr als ein Drittel der Bevölkerung gibt an, heute schlechter mit dem Haushaltseinkommen auszukommen als noch vor einem Jahr. Gleichzeitig sorgen sich über 90 Prozent der Menschen um das staatliche Budgetdefizit und damit einhergehenden Befürchtungen, dass es zu weiteren Kürzungen kommt.