- 25.06.2026, 10:11:36
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Volkshilfe: Soziale Krise hält an – Schieflage verschärft sich
Jede*r Dritte kommt schlechter über die Runden und 23 Prozent der Menschen berichten von Einkommensverlusten
Während immer mehr Menschen unter steigenden Lebenshaltungskosten leiden, verfügen die reichsten Haushalte über enorme Vermögen, die kaum zur Finanzierung des Gemeinwesens beitragen. Wer den Sozialstaat erhalten und Armut wirksam bekämpfen will, kommt an einer gerechten Vermögens- und Erbschaftsbesteuerung nicht vorbei
„Wir können uns den Überreichtum nicht mehr leisten und fordern die Besteuerung von großen Vermögen und Erbschaften zur Finanzierung eines gerechten Sozialstaats“, fordert Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich, nach der Veröffentlichung der neuen Studienergebnisse „So geht's uns heute“ der Statistik Austria.
Rund 1,5 Millionen Menschen haben im vergangenen Jahr Einkommensverluste erlitten, 703.000 Menschen haben Schwierigkeiten, mit ihrem laufenden Einkommen auszukommen. Besonders betroffen sind Menschen mit niedrigen Einkommen, Arbeitslose und Ein-Eltern-Haushalte und damit meist Frauen. Steigende Wohn-, Energie- und Lebensmittelkosten setzen viele Haushalte massiv unter Druck. Mehr als ein Drittel der Bevölkerung gibt an, heute schlechter mit dem Haushaltseinkommen auszukommen als noch vor einem Jahr. Gleichzeitig sorgen sich über 90 Prozent der Menschen um das staatliche Budgetdefizit und damit einhergehenden Befürchtungen, dass es zu weiteren Kürzungen kommt.
Die Volkshilfe fordert die Bundesregierung auf, den notwendigen Budgetkonsolidierungskurs sozial gerecht zu gestalten: „
Während immer mehr Menschen unter steigenden Lebenshaltungskosten leiden, verfügen die reichsten Haushalte über enorme Vermögen, die kaum zur Finanzierung des Gemeinwesens beitragen. Wer den Sozialstaat erhalten und Armut wirksam bekämpfen will, kommt an einer gerechten Vermögens- und Erbschaftsbesteuerung nicht vorbei“, sagt Volkshilfe-Geschäftsführer Erich Fenninger.
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