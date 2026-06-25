Ausstellungsankündigung: COMMON STORY ab 3. Juli 2026 im Künstlerhaus

Wien (OTS) -

Im Rahmen der neuen Ausstellung COMMON STORY (ab 3.7.) laden wir Vertreter*innen der Presse und Medien zu einer exklusiven Pressepreview am Donnerstag, 2. Juli, 11:30 Uhr ein. Anmeldung unter [email protected] ist erforderlich.

Die offizielle Eröffnung findet am Donnerstag, 2. Juli, 19 Uhr statt. Bei freiem Eintritt kann die Ausstellung bis 27. September besucht werden.

COMMON STORY. Vereint Kunst Erleben widmet sich anhand von historischen und aktuellen Plakaten der Geschichte der Ausstellungen der Künstlerhaus Vereinigung seit ihrer Gründung im Jahr 1861 und richtet zugleich den Blick auf die Zukunft des Hauses.

Die ausgewählten Plakate bieten einen programmatischen Querschnitt durch die über 160-jährige Geschichte des Vereins und des Hauses und beleuchten auch die Bedeutung des Plakats als Medium der Propaganda. Heute versteht sich das Künstlerhaus als offenes Haus – für bestehende und neue Mitglieder wie für ein vielfältiges Publikum. Es ist ein Ort der Begegnung, der Teilhabe und des Austauschs, des gemeinsamen Gestaltens und der Mitwirkung.

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