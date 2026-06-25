16.000 Jugendliche fit für ihre finanzielle Zukunft

Wien (OTS) -

Seit 2020 haben bereits 16.000 Wiener Schüler:innen den FSW-Finanzführerschein erfolgreich abgeschlossen. Auch im Juni wurden im Rahmen einer feierlichen Zertifikatsverleihung wieder Absolvent:innen ausgezeichnet - 600 Jugendliche waren es im Sommersemester 2026. Alleine in diesem Semester wurden 575 Workshops an 36 Wiener Schulen durch die Teams der FSW Finanzbildung abgehalten.

Finanzwissen schützt vor Schulden

„ Wer früh lernt, verantwortungsvoll mit Geld umzugehen, schafft eine wichtige Grundlage für ein selbstbestimmtes und schuldenfreies Leben. Mit dem Finanzführerschein vermittelt der FSW jungen Menschen genau jene Kompetenzen, die sie für den täglichen Umgang mit Konsum und Finanzen brauchen. Ich gratuliere allen Absolventinnen und Absolventen des FSW-Finanzführerscheins herzlich “, so Sozialstadtrat Peter Hacker.

„ Die große Nachfrage am FSW-Finanzführerschein zeigt, wie wichtig unabhängige Finanzbildung für junge Menschen ist. Österreichweit sind rund 20 Prozent der Personen, die erstmals eine Schuldenberatung in Anspruch nehmen, unter 30 Jahre alt. Mit dem Finanzführerschein vermitteln wir Wissen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld und eine selbstbestimmte finanzielle Zukunft – kostenlos und unabhängig “, betont stv. FSW-Geschäftsführerin Monika Badilla.

Erlebnisse statt Besitz: Experience Economy

Das Team der FSW Finanzbildung agiert in seinen Workshops auf Augenhöhe mit den Jugendlichen und weiß, was sie bewegt und wofür sie ihr Geld ausgeben. „ Wir beobachten, dass junge Wiener:innen ihr Geld heute verstärkt für Erlebnisse ausgeben – etwa für Konzerte, Festivals, Reisen, Fitness oder gemeinsame Freizeitaktivitäten. Dieser Trend wird als ‚Experience Economy‘ bezeichnet: Erlebnisse und Erinnerungen gewinnen gegenüber materiellem Besitz an Bedeutung “, erklärt Jennifer Holawatsch, Leiterin der FSW Finanzbildung in der FSW Schuldenberatung. Gleichzeitig spielen digitale Angebote weiterhin eine wichtige Rolle.

Neben Streaming-Abonnements und Gaming sind insbesondere In-Game-Käufe bei vermeintlich kostenlosen Spielen beliebt. Jugendliche werden dabei häufig mit gezielten Kaufanreizen wie zeitlich begrenzten Angeboten, eigener Spielwährung oder künstlicher Verknappung konfrontiert. In den Workshops zum FSW-Finanzführerschein vermittelt das Team der FSW Finanzbildung Jugendlichen das nötige Wissen, um Werbe- und Verkaufsstrategien zu erkennen und bewusste Konsumentscheidungen zu treffen. Holawatsch rät, vor jedem Kauf zu überlegen, ob ein Produkt oder Angebot tatsächlich benötigt wird. Wer für größere Wünsche gezielt spart, behält seine Finanzen besser im Blick und kann Werbetricks leichter widerstehen.

Arbeiterkammer und Bildungsdirektion setzen auf Prävention durch den Finanzführerschein

Der FSW-Finanzführerschein wird mit Unterstützung der Arbeiterkammer Wien und in Kooperation mit der Bildungsdirektion Wien umgesetzt. „ Junge Menschen stehen heute vor immer komplexeren finanziellen Entscheidungen. Umso wichtiger ist es, ihnen frühzeitig das notwendige Wissen über ihre Rechte und Pflichten als Konsument:innen zu vermitteln. Finanzbildung ist eine Investition in die Zukunft “, betonen Gabriele Zgubic, Leiterin der AK Wien Konsument:innenpolitik und Christian Prantner, Experte der AK Wien Konsument:innenpolitik.

Auch die Bildungsdirektion Wien unterstreicht den Stellenwert des Programms: „ Finanzbildung ist eine wichtige Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben. Der Finanzführerschein vermittelt Jugendlichen praxisnahe Kompetenzen und unterstützt sie bei verantwortungsvollen Entscheidungen. Ich freue mich, dass das Angebot auch in diesem Semester von vielen Schülerinnen und Schülern genutzt wurde. Es leistet damit einen wertvollen Beitrag zu Chancengerechtigkeit und finanzieller Selbstbestimmtheit “, so Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs.

Über den FSW-Finanzführerschein

Der kostenlose FSW-Finanzführerschein richtet sich an Jugendliche in Polytechnischen Schulen, Berufs- und Fachschulen, die unmittelbar vor dem Schritt in die finanzielle Eigenständigkeit stehen. In fünf Modulen erwerben die Schüler:innen grundlegende Finanzkompetenzen – von Konto und Zahlungsverkehr über Finanzierungsformen und Versicherungen bis hin zu Schuldenprävention, Konsumverhalten und Werbestrategien. Drei Module werden von Expert:innen der FSW Schuldenberatung durchgeführt, zwei Module im E-Learning-Format im Unterricht absolviert. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Jugendlichen den FSW-Finanzführerschein.

Mehr Informationen unter www.finanzbildung.wien

FOTO