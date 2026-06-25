  • 25.06.2026, 10:04:32
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Rene Zonschits zum neuen Klubobmann der SPÖ NÖ gewählt

Hergovich: Herzlichen Dank an Hannes Weninger und Gratulation an Rene Zonschits – Generationenwechsel erfolgreich vollzogen

St. Pölten (OTS) - 

In der Klubsitzung am heutigen Donnerstag hat LAbg. Hannes Weninger das Staffelholz des Klubobmanns an LAbg. Rene Zonschits übergeben. Weninger, der im Mai 65 Jahre alt geworden ist, bleibt Landtagsabgeordneter.

SPÖ-Landesparteivorsitzender Sven Hergovich: „Mein herzlicher Dank gilt Hannes Weninger, der seine große politische Erfahrung und Weitsicht stets zum Wohl unseres Landes und der niederösterreichischen Sozialdemokratie eingebracht hat – und das als Abgeordneter des niederösterreichischen Landtags auch weiterhin tun wird.”

Dem heute neu gewählten Klubobmann Rene Zonschits gratulierte Hergovich herzlich zu seiner neuen Aufgabe: „Rene Zonschits bringt die besten Voraussetzungen für seine neue Tätigkeit in unserem Landtagsklub mit. Er ist ein Anpacker, der kommunalpolitische Erfahrung mit einem klaren Blick für die Herausforderungen unseres Landes verbindet.”

Der Wechsel stehe für Kontinuität und frischen Schwung zugleich, so Hergovich. Mit Rene Zonschits an der Spitze werde der SPÖ-Landtagsklub die Anliegen der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher mit voller Kraft im Landtag vertreten.

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